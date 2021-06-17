撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-17 18:26

【新冠肺炎／變種病毒／印度神童／2021至2022年預言／新冠疫苗】以占星師自居的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）在6月13日的YouTube短片中預言，未來的經濟及疫情走向，指全球經濟定會慢慢恢復。

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）在6月13日題為《從新冠中恢復》的短片中預言，在經濟方面「世界一定會恢復」，但又指未來20年是400年以來最動盪的時期，曾經美好的日子已經過去，人類將面臨極限考驗。

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「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

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「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

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同場加映：2021上半年18個新潮語 ERROR貢獻大量 知我咩料、死亡行星

2021年過了一半，大家有沒有多了幾句口頭禪？「咁大件事冇人講？」「知我咩料啦」「死亡行星」等等都是今年才冒起的潮語，在香港可謂無人不識，有時聽到更會會心一笑，不過有一個本土潮語卻不知為何，竟然傳到了台灣，更被台灣網民誤會，意外引起一場港台交流，這18個新潮語，你一定認識！

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