英國王室｜歐國盃英格蘭勝德國　喬治小王子首次公開觀賽這樣反應

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-30 14:00

歐洲足球國家盃（歐國盃）16強賽事上演「英德大戰」，最終英格蘭隊在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）以2比0擊敗強敵、讓本土球迷欣喜若狂。觀眾席上更出現威廉王子（Prince William）夫婦帶著兒子喬治王子（Prince George）到場，見證歷史性一刻，同時也是喬治王子第一次公開觀賞國際足球賽。

英格蘭足球隊這場勝利的重要性非同小可，為55年來首度在大賽的淘汰賽環節擊敗德國，也是英格蘭歷來在歐國盃淘汰賽階段取得的僅僅第2勝，讓現場約4萬300名球迷振奮不已。

今年7歲的喬治王子與他狂熱的足球迷父親威廉王子公開露面觀賽，兩人穿著相配的西裝和領帶。比賽中轉播單位不時將鏡頭帶到王室家族身在的包廂，可以看到威廉王子不斷向兒子解說這場扣人心弦的比賽的每一個轉折點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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當終場哨聲響起時，身為足協主席的威廉王子振奮地向空中揮舞拳頭、一旁的劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge ）和喬治王子也開心地拍手慶祝。

英格蘭贏下這場勝利後，將在8強賽面對烏克蘭，值得注意的是由於法國、葡萄牙和德國等奪冠熱門球隊皆在16強出局，因此英格蘭目前也被視為「奪冠大熱門」。

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