東京奧運｜俄羅斯退役美女運動員韻律泳影片　動作難度高超吸睛

俄羅斯韻律泳代表隊長期「壟斷」奧運金牌榜，而這些國家級選手退役後，仍舊能以高超技術吸引民眾目光。俄羅斯一名前韻律泳選手就在TikTok貼出自己穿高跟鞋、性感網襪，在泳池中展現驚人舞姿的影片，精湛的技術和技巧讓她迅速竄紅，擁有百萬粉絲支持。



現年26歲的Kristina Makushenko曾經隨俄羅斯國家隊參加各大韻律泳比賽，並在2011年的歐洲青少年錦標賽拿下兩面金牌。前幾年退役後，她仍常常在社群網站上貼出自己練習韻律泳的樣子，驚人的技術和技巧也讓她擁有百萬粉絲追蹤。

俄羅斯前韻律泳運動員Kristina Makushenko的美照。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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在一支點擊超過500萬次的影片中，Kristina Makushenko穿着極細高跟鞋和網襪，搭配加拿大情歌王子Michael Bublé（麥可布雷）的《Feeling Good》在水面下翩翩起舞。她在水裡踩着高跟鞋，不斷做出倒立、後空翻、劈腿、甚至是在水裡把「水面」當成伸展台在走。

Kristina Makushenko在水中表演韻律泳的優美姿態吸引過百萬粉絲讚賞。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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網友們也紛紛在影片下留言表示，「我真的太崇拜你了」、「我以前也練過韻律泳，這真的非常困難」。有網友說「我穿高跟鞋連在陸地上都走不好，你真的太強了」，Kristina也幽默回應，「相信我，我也一樣，我只有在水裏走得好。」

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