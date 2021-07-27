東京奧運︱經典動畫主題曲殺入賽場　《男兒當入樽》熱血助興

日本東奧比賽開打後，有許多耳尖的網友發現，主辦單位在介紹選手，或是局與局的中間，會播放日本經典動漫的主題曲，像是男兒當入樽、進擊的巨人、攻殼機動隊和排球少年的歌曲，都成為這次東奧比賽中的另類彩蛋。



首先一首歌，就是動畫攻殼機動隊，經典配樂《魁儡謠》，等等，不是音樂走錯棚，而是主辦單位在，楊勇緯和日本選手的60公斤量級金牌戰，介紹選手出場時，真的就放這首曲子。」

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動漫迷們相當驚喜，讓嚴肅五環比賽添加趣味感之外，也成為動漫迷的另類彩蛋。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】