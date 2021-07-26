東京奧運︱馬來西亞跳水女選手下半身「打格」　網民批看來更猥褻

東京奧運開戰，眾多體育項目讓全世界看了緊張又刺激，其中跳水比賽女選手必須穿上泳衣，這是再正常不過的事情，不過馬來西亞一間媒體報導相關新聞時，疑似認為女選手穿泳衣露出太多身體部位，因此在選手的下半身打上馬賽克，結果引起當地網友批評。
台灣知名足球球評石明謹昨（25）日在臉書發文，指出馬來西亞的《陽光日報》（Sinar Harian）刊登了一則新聞，首圖是馬來西亞奧運女子跳水選手張俊虹的照片，但疑似因為覺得露出太多女性身體部位，因此在選手的下半身打上馬賽克，對此引起當地網民批評，認為這種作法毫無必要，而且反而讓照片看起來更猥褻。
▼▼▼張俊虹將於8月4日出戰女子10米跳台，圖為過去的比賽情況▼▼▼
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貼文曝光後，網友紛紛留言，解釋和信仰有關，「他們是實施伊斯蘭法的國家，許多規定法條都與我們一般的認知不同」、「正常馬來西亞是回教國家，教義嚴格禁止在大庭廣眾女性袒胸露背與露屁股」；但仍有網友不解，「明明就是力與美，何必馬賽克」、「已經不是第一次了」、「傳統保守到傷害女性尊嚴」、「好美的照片竟然打馬賽克」、「不打沒事，打了反而更奇怪了」。
而《陽光日報》的該則新聞報導首圖，後來疑似因為受到大批網友批評，因此隨後立刻將跳水選手張俊虹的打馬賽克圖片換下，現在改為另一張張俊虹高舉雙手的照片，試圖平息爭議。
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