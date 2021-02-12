韓國吃播婆婆挑戰10公斤生蠔　眼尖網民發現不對勁驚喊：別吃了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-12 17:25

網路直播盛行，YouTuber也在各大社群平台竄出，許多網紅為了創造點閱，常運用誇大的手法吸引觀眾。日前，韓國一名70歲老奶奶做起「吃播」，常常挑戰一些美食，有一次她挑戰嗑完10公斤生蠔，不過直播中卻有網友發現不對勁，紛紛勸她「別吃了」！

老奶奶挑戰生蠔山，吃的過程是享受還是痛苦？（按圖細閱）↓↓↓

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日前這位韓國老奶奶在一次吃播中，挑戰吃完10公斤的生蠔，她還同時準備檸檬汁、辣椒醬來搭配着吃，不過正當老奶奶一口接一口吃的同時，有眼尖網友卻發現似乎不太對勁，這些生蠔完全沒熟透，有一部分還是生的。許多網友擔心沒煮熟的生蠔會有細菌、寄生蟲等問題，怕對老奶奶造成不良影響，紛紛在直播間留言勸她別再吃了，但老奶奶似乎沒有聽進去還是繼續吃。不過，老奶奶吃了大概5、6個後，速度明顯變慢許多，吃到底10個就表是吃不下了，這才讓網友們鬆了口氣。

據悉，目前已有多起吃播吃出人命的案例發生，大陸就有一名男子快速吃食物的吃播聞名，半年的吃播生涯雖然讓他變得相當有名氣，但體重也增加不少，有一回他挑戰吃大碗紅燒肉時，身體突然發麻、頭暈，緊急送醫後經過7天仍宣告不治。

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