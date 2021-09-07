70萬觀眾操控主播生死　「真人版The Sims」意外揭人性最黑暗一面

如果把遊戲《模擬市民》中的角色換成真人，會發生什麼？早前，在一場特殊的直播中，觀眾可以操控主播的一切行為，隨意下達指令。遊戲主播的悲喜和生命，全部掌握在觀看者的手中。憑着這個直播創意，主播小哥@Jerma985開啟了長達5小時的屈辱直播。在這場前途未卜的直播中，他的身份是遊戲《模擬市民》真人版中的一位市民。



《模擬市民》，看名字就知道是要幹啥。玩家創建角色，通過滿足角色的生活需求，模擬這些市民的人生，像是電腦版的過家家。

真人版《模擬市民》是在Jerma團隊搭建的Dollhouse房屋中進行的，實景搭建讓情景劇觀眾直呼內行。觀眾完全以玩家視角出發，屏幕下方是市民Jerma的角色頭像與人物狀態欄。互動操作也很簡單，在遊戲過程中，團隊會在恰當時間給觀眾們發送一些選項，讓大家投票決定市民Jerma接下來要做什麼。觀眾只需要留意Jerma的各項狀態數值，做出恰當選擇就好。比如，當Jerma廁所狀態變紅時，就讓他去解決生理需求。

點擊放大瀏覽真人版《模擬市民》的「遊戲畫面」▼▼▼

+ 14

眾所周知，玩家從來不會順着策劃的思路走，觀眾們也是叛逆的。於是，遊戲顏色條越提醒大家，主播的狀態需要去做什麼，觀眾們就偏不讓他做。這份叛逆心，讓Jerma的直播充滿刺激，堪稱輪迴闖關，跌宕起伏。洗澡狀態變紅了，但是觀眾就是不讓他洗澡。 Jerma抬着胳肢窩聞味兒，自己都被熏得轉圈。家裏來了修理工維修壞了的馬桶，觀眾們立刻投票，讓Jerma衝進浴室在修理工妹子旁邊洗澡。

Jerma之「死」揭人性黑暗面

當Jerma的心情狀態變紅時，他會情緒失控，或生氣或爆哭，整個人渾身上下寫着「要哄」倆字。可觀眾就是不哄，集體投票看小哥在如何蹲牆角流眼淚。明明看到Jerma尿急到轉圈，就是不讓他上廁所。不光不讓上，還要他開門迎客，招呼過來大叔。眼瞅着大叔自來熟地打開了冰箱，Jerma的心卻全在馬桶上，走路都是小碎步，生怕迎來開閘洩洪的社死時刻。

整個直播最有看頭的點，當屬Jerma之「死」。不到直播結束的最後一刻，你永遠不知道現場觀眾會有多缺德。觀眾們手握模擬市民Jerma的生殺大權。當小哥的能量值飆紅，但是仍舊等不到「允許睡覺休息」的指令時，他就會耗儘自己最後的能量條，走向死亡；尿到一半耗盡能量的Jerma，靠牆結束了自己的一。一場4小時左右的直播中，Jerma可以死7、8次，而且死法五花八門。觀眾讓他用最後一點能量，在客廳狂做俯臥撑，最後Jerma直接在客廳結束了遊戲生命；讓睡眼惺忪的Jerma去室外庭院澆花，隨後小哥在草坪上結束了遊戲生命。

觀眾的惡趣味伴隨着直播的進行，逐漸積累。人們能看到不被允許睡覺的Jerma坐在馬桶上打電腦遊戲，最後猝死在廁所裏。人們還能看到，半夜三更Jerma的住處被黑熊襲擊，無助的小哥隔着屋子瑟瑟發抖，窗外全是熊的怒吼，觀眾卻要求他出去和熊搏鬥，最後他裝死逃過一劫，等他驚魂未定地起身之後，幾乎所有的狀態條都清零了。即便這樣，觀眾仍舊要求受到嚴重刺激驚嚇的Jerma立刻出門工作掙錢，不許洗漱休息，最後小哥扑街領了盒飯。直播效果最浮誇的死法，是Jerma做飯時引起灶台起火，觀眾們卻投票讓Jerma用玩具水槍滅火。毫不意外，因為火勢沒有及時得到控制，Jerma的屋子完全被燒着了。於是，Jerma的遊戲生命再一次在觀眾們離譜的操作中止步。

點擊放大瀏覽：Jerma在遊戲中的日子很難熬▼▼▼

+ 3

Jerma在遊戲直播期間經歷的這些事，讓不少人大呼熟悉，自己的《模擬市民》似乎也是這麼個套路：不讓角色吃飯洗澡，大半夜不讓角色睡覺，還總是把房子弄得亂糟糟；社區永遠發展不起來，角色辛苦掙到的錢全都砸在了房地產上；買到的家具也不知道怎麼擺放才好看，亂糟糟堆在一起。有時候，市民Jerma起床後發現自己被一張新床堵住了家門，無法外出；有時候，小哥一覺睜眼發現自己身上多了張桌子，只管買不管放的觀眾讓他莫名其妙睡在了沙發下面。

這種現實與虛擬結合的互動遊戲模式，讓直播平台的人們瘋狂上頭。自上週開播以來，真人版《模擬市民》的人氣迅速飆升，有70萬觀眾慕名而來，想在屏幕外點點鼠標，指點江山。看着Jerma被觀眾折磨得不輕，狂丸只能感嘆：還好小哥當初選擇的遊戲是《模擬市民》，而不是槍戰遊戲，否則……

【延伸閱讀】現實版Minecraft 7日內用積木起好兩層高別墅 間隔門窗位置任揀（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 29

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】