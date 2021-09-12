極赤道國家喀麥隆忽然下雪：冰雹墜落民宅　民眾開心玩雪

位於非洲赤道附近國家喀麥隆（Republic of Cameroon）罕見降雪，境內西部的巴納（Bana）和巴庫（Bakou）地區9日觀察到冰雹和降雪的現象，部分地區積雪厚度達5公分。當地官員表示，應是氣候變遷造成下雪奇景。



綜合俄羅斯衛星通訊社等外媒報道，喀麥隆是位於非洲西側畿內亞灣國家，境內最靠近赤道處僅距離不到200公里，然而，西部巴庫市與因為城堡和別墅林立而有小巴黎（Le Petit Paris）之稱的巴納市，9日卻都出現了冰雹與降雪，降雪區甚至有部分民宅的屋頂被砸破，厚度約達5公分的積雪阻礙了道路交通，幾座農園都傳出損失。

喀麥隆是位於非洲中部靠近赤道地區的國家，今次出現罕見飄雪對當地經濟有不同程度的影響。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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網路曝光影片可以看到，居民看到多年難得一見的白雪都相當興奮，紛紛拿出手機拍照留念，有人捧雪、踩雪，也有人開心到直接趴在雪地上玩耍。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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巴納市市長Jean Baptiste Sanga表示，非洲這一地區下雪現象相當罕見，可以見得氣候確實正在變遷。報道補充，南非7月底出現異常低溫並且伴有降雪，氣象部門數據指出，南非各地共打破了19項最低氣溫紀錄，其中北開普省首府金伯利（Kimberley）與去年同期相比差異最大。

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