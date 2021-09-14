美國網站徵「勇者」挑戰10天看13部恐怖片　夠膽就有1萬元報酬

金融網站FinanceBuzz日前徵求願意在10天內看13部恐怖片的觀眾，只要符合條件就能獲得1300美元（約港幣1萬元）的報酬。
FinanceBuzz說明參與計劃者看片時將佩戴智慧型手表監測心跳，看看「高成本」跟「低成本」恐怖片是否讓觀者一樣害怕。
▼▼▼即睇13套恐怖片片單，你夠膽挑戰嗎？▼▼▼
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片單中可見製作成本高達6100萬美元（約港幣4億7千萬元）的《無聲絕境II》以及製作成本僅有30 萬美元（約港幣230萬元）的《死亡習作》。
FinanceBuzz除了支付受試者1300美元（約港幣1萬元），還會提供智能手錶和面額50美元（約港幣387元）的禮物卡。
該活動申請截止日為2021年9月26日，但僅接受住美國且年滿18歲者申請。獲勝者必須在10月9日至10月18日觀看上述電影。
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