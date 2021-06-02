《無聲絕境2》創美國疫情開畫票房新高！僅75％戲院營業仍賺千萬

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-02 09:00

美國上周末適逢「亡兵紀念日」假期，由艾美莉賓特（Emily Blunt）主演的驚悚電影《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）5月28日在美國上映，以4840萬美金的票房佳績拿下第一，創下美國疫情期間開片票房新高，預估4天連假票房成績上看5850萬美金。

受新冠肺炎疫情影響，世界各地不少戲院暫時無法營業，不過美國約有75％的戲院重新開門，但多數仍有進場人數限制，想不到原定去年3月上映的《無聲絕境2》，延後一年上映，就創下亮眼成績，為低迷已久的電影產業注入一劑強心針。

《無聲絕境2》預告逐格睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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這回《無聲絕境》續集同樣由尊卡辛斯基（John Krasinski）自編自導自演，主要演員原班人馬回歸之外，另加入《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的男星施利安梅菲（Cillian Murphy）和《Marvel隊長》（Captain Marvel）的狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）等演員加入。

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另一部廣受矚目的新片，是迪士尼《101斑點狗》（One Hundred and One Dalmatians）真人版電影《黑白魔后》（Cruella），由金獎影后愛瑪史東（Emma Stone）主演，於國殤日周末和串流平台同步上映，估計上周末3天票房2130萬美金，迪士尼預計整個整個假期結束後將達2640萬美金。

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