盂蘭節｜盤點7部必睇韓國恐怖片：瘋人院逐個捉、驅魔使者、變身…

農曆七月盂蘭節步步逼近，每年在這種時候，總會出現一些很不可思議的新聞報導或題材，很多人也會選在這時間出們探險夜遊，但小編在這提醒大家，寧可信其有不可信其無，對什麼都應該保有一定尊重，所以請大家乖乖在家看看小編推薦的恐怖電影吧！



👇👇👇點圖看近幾年7部高評價的韓國恐怖電影👇👇👇

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NO.1《0.0嚇茲招魂》

首先介紹的這部恐怖電影，是從同名人氣恐怖網路漫畫改編而成，且找來人氣團體Apink鄭恩地及 INFINITE李成烈主演，電影在公開選角後就得到了許多的討論度外，加上該漫畫被譽為「韓國史上最恐怖的網漫」，也讓這部漫改電影多了許多的看點，電影背景主要講述從小就能看見鬼神的女主角俞素姬（鄭恩地 飾），與暗戀她的男主角具相燁（李成烈 飾），雖身為理工科系大學生但具相燁相當喜歡寫小說，而為了找尋靈感，相約俞素姬參加大學的靈異探索社團「0.0MHz」，而一行人為了證明當人的腦波為0.0赫茲時，是最容易遇鬼的頻率，而前往凶宅實際驗證提出的論點學說，進而發生的一系列怪事，如果好奇接下來發生的事情，各位就趕緊去找來看，小編我就不暴雷了。

NO.2《瘋人院逐個捉》

接下來的這部電影相信只要是喜歡看鬼片的人不會不知道，但小編還是想推薦這部電影，故事背景設定於京畿道廣州市的一座廢棄精神病院「昆池岩精神病院」，不但在韓國被譽為三大鬼屋之一，更被CNN評選為世界七大恐怖禁地，其實在電影拍攝之前，昆池岩在韓國就有許多不可思議的事件發生，更在開院期間曾有四十名的病患集體自殺，之後院長也下落不明等消息讓這地方蒙上了恐怖的色彩外，更有外傳院內最著名的猛鬼地點必數221號病房，但也有人說其實是206號稱是有病人在此自殺身亡，死後陰魂不散地守在房內，不讓任何人進入，而強行進入的人則會被身後突然的巨響嚇得落荒而逃，以上的各種傳聞讓許多好奇心重的人前往探險，而電影也是從這角度出發，並結合現在最流行的直播進行拍攝，不但題材新穎拍攝手法也與其他恐怖片不同，所以如果還沒看過這部近期經典的恐怖電影趕緊趁防疫期間追上吧！

NO.3《哭聲》

這部作品是由拍攝《追擊者》的導演羅泓軫耗時六年的作品，且這部電影不但在康城影展大放異彩，在韓國上映首日七小時就贏過了《美國隊長：英雄內戰》獲得首勝，在爛番茄影評更高達100％，imdb也有高達7.9分的好成績，從這就可以看得出這部片的價值，加上日韓兩邊演技派演員的加持下，讓這部電影的精采程度更為提升，而故事發生在韓國全羅道一叫做谷城的山中小鎮，從某一天開始鎮中的居民因為無法解釋的原因，竟接二連三地死去，而村民們開始紛紛臆測，是一個神祕日本人搞的鬼，警察也開始介入調查，但沒想到自己的女兒也開始犯病，這時一個從外地來的巫師希望幫助警察找出真相，而故事便開始一連串的反轉，且劇情層層相扣，是一部相當好看的電影，也是一部相當燒腦的恐怖片，且電影當中附有許多深層的含意，等著大家抽絲剝繭的去細細品嘗，而這也是為什麼這部電影會在國際間引起話題的原因，好奇的各位就趕緊的去影片中解鎖答案吧。

NO.4《催魂頻率》

與上述的幾部恐怖電影而言這部是近期剛上映的電影，題材也相當特別是以催眠貫穿整部電影的故事線，而劇情是採用雙重倒敘的結構加以鋪成，故事主要描述過著充實大學生活的英文系學生都賢（李大衛 飾），因為轉學生振浩（金南優 飾）而對催眠產生興趣，並在崔教授（孫昞昊 飾）的幫助下接受了催眠治療，但卻開始看見一些不知道是真是假的可怕影像，身邊朋友們也一個接一個開始深受幻影折磨，也讓人好奇在記憶的夾縫中到底遺忘了什麼，才會遭遇到這些奇怪的事件，而這個部分也成了這該電影最詭譎的地方，而電影不僅參雜了許多的社會議題，也在告訴大家不是不報，只是時候未到的理念，而世界是公平的，沒有人應該在遭受到不幸後被遺忘，在這小編就點到為止，想知道底發生了什麼事情，就快去看電影吧。

NO.5《驅魔使者》

接下來介紹的這部電影相信有不少人也看過了，由實力派演員朴叙俊、安聖基、禹棹煥主演，除了演員群超吸金外，更是由《與神同行》的團隊打造，光是這個陣容就絕對是值回票價外，精彩度也掛滿分，而故事背景便是以《魔間行者》做為靈感而發想，主要講述龍厚（朴敘俊 飾）年幼時，因父親遇上意外而重傷，在一位天主教神父指點下努力為父親祈禱，卻未能阻止他離世，自此對上帝感到憤恨，長大後的他成為了MMA格鬥冠軍且一直以來都是所向無敵，但某天夜裡手心突然出現了無法癒合的傷口，加上噩夢纏身的他，最後找到了一位驅魔祭司安神父（安聖基 飾），卻被神父認定是神選的「狙魔使者」，儘管內心抗拒卻決意追隨著安神父執行驅魔的任務，歷經了一連串詭異事件後，他是否能坦然接受自己這一生的使命呢？在這小編就不繼續說下去了，如果是對於驅魔類感興趣的各位，小編真的非常推薦，保證看完後會大呼過癮。

NO.6《變身》

如果說朴叙俊所演的《驅魔使者》是一部恐怖動作的驅魔電影，那《變身》就是一部血腥懸疑的驅魔電影，而故事的開端便是身為驅魔師的重秀（裴晟佑 飾）在一次驅魔過程中失敗，導致女孩過世而自責不已，在悲傷之餘也怕禍害家人的情況下，選擇與家裡斷絕聯繫，但沒想到哥哥（成東鎰 飾）在搬進新家後，卻發生了一連串嚇人的改變，逐漸的家人變得不再像從前的他們，而為了拯救哥哥一家人重秀就必須面對從前的恐懼，並且從他們之中找出惡靈的藏身處，這雖然是電影中最燒腦的地方，但卻也是最精彩的部分，惡靈不但享受著大家的恐懼，在家人間不斷轉換，並幻化成不同的樣子面對大家，每一個夜晚每一次交鋒都讓人緊張無比，是一部不到最後不會知道結局的電影，會讓人越看越入迷外，也讓人好奇最後的結局是什麼，喜歡推理燒腦型的恐怖電影這部必看。

NO.7《The Medium》

最後跟大家介紹一部雖然台灣還沒上映，但卻在韓國引發熱議的電影《The Medium》，之前更有報導指出韓國電影院加開「膽小鬼專屬場次」就是因為這部電影，可見驚嚇指數爆表，在韓國也累積了高達25億韓元的票房相當吸金，而這部電影是由拍攝《鬼影》的泰國鬼才導演Banjong Pisanthanakun執導，並由《哭聲》導演羅泓軫擔任監製、企劃、及共同編劇，也是他睽違五年後參與的最新作品，而故事敘述位於泰國東北部依善地區的一個小村落，相信萬物皆有靈，而以薩滿巫師為主題取材的攝影團隊，一直跟隨在「尼姆」身旁進行拍攝，且「尼姆」繼承家族信仰，供奉先祖成為巫師，某天他卻發現姪女「敏」似乎不太對勁，狀態也一天比一天惡化，變得愈來愈古怪，為了捕捉到巫師被神附身的瞬間，攝影機也開始收錄到發生在「敏」和「尼姆」及他們家族中，一連串不可思議的現象，而這部電影也傳出近期會在台灣上映的消息，所以喜愛看鬼片的各位，千萬不能錯這部泰韓聯手合作的電影。

以上就是小編介紹的內容，不知道合不合大家胃口呢？其實近幾年韓國有不少部的電影都讓大家驚豔，未來有機會的話小編再一一為大家做介紹，也歡迎大家告訴小編你們心中最可怕的鬼片有哪些，歡迎推薦給小編壯膽。

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