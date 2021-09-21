BLACKPINK Lisa MV大量泰國元素　3大時尚品牌融合現代與傳統文化

人氣韓國女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，在10日公開首張SOLO同名專輯《LALISA》，MV展現濃厚泰國元素向家鄉致敬！MV中Lisa換超過10套服裝，展現化身特務、賽車手、鋼管舞者等迷人樣貌，其中一襲宛如泰式金色棉緞傳統服飾更是讓粉絲驚艷，其中頭冠也被引發議論。



《LALISA》除了大量選用泰國設計師品牌，影片中充滿泰國風格的舞步與背景也令人眼前一亮。和看見泰國來看看這次Lisa和幕後推手攜手打造出融合傳統文化與現代設計的泰式時尚！

▼▼▼即睇《LALISA》MV及現代泰式時尚設計▼▼▼

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Lisa泰式造型 出自三大泰國時尚知名品牌

Lisa在MV裡呈現不同風格造型，除了穿上No Name的印花短裙、 Isabel Marant的亮片夾克，當中最受矚目的要數知名泰國時尚品牌，包括Asava、Hook’s by Prapakas、Sarran。

MV中Lisa穿着一襲華麗泰式服裝是由Asava打造的訂製服，金色斗篷短上衣及迷你裙，採用的是泰國錦緞金絲，並融合來自南奔府的古老金屬花紋圖案編織而成，還手工繡上施華洛世奇水晶；華麗繁複的頭冠則來自Hook’s by Prapakas，因貌似Chada（ชฎา）引發議論，但該品牌也澄清，設計靈感是傳統泰國舞者表演常配戴的Rudglao（รัดเกล้ายอด）。

至於其他身上飾物則來自泰國品牌Sarran，由珠寶設計師Sarran Youkongdee操刀，設計了Lisa配戴的金色栀子花耳飾，這件作品的設計是向Sangwan致敬，Sangwan是一種泰國傳統儀式上會使用的胸鍊，據說象徵財富與幸運。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】