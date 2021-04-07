泰國6歲女童激似BLACKPINK成員Lisa　融化姨姨輩粉絲：想生小孩了

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-04-07 12:27

最近，泰國一名年僅6歲的童裝模特兒Onew，憑着一張精緻的洋娃娃臉蛋，加上神似BLACKPINK成員Lisa的逆天顏值瞬間爆紅了！Onew的爸媽為Onew與弟弟Noar所開設的粉絲專業，更在短時間內增加了近11.2萬的粉絲追蹤，小小年紀人氣卻完全不輸大明星！

泰國女孩與BLACKPINK的Lisa撞樣？

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泰國「縮小版Lisa」逆天顏值登熱搜

6歲的Onew那如扇子般濃密的睫毛下，擁有少女漫畫中的夢幻「星星眼」，英挺又小巧精緻的鼻梁+秀氣的櫻桃小嘴，配上一頭烏溜溜的柔順長髮，讓Onew被網友大讚，與BLACKPINK中同樣來自泰國的Lisa有高達99％神似，更被封為泰國年紀最小的「國民初戀」！

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年僅6歲頂「天使顏值」一夕爆紅

令人羨慕的天使神顏，加上不害怕面對鏡頭擺姿勢的大方個性，今年才6歲的Onew不只在社群網站上爆紅，累積粉絲高達11.4萬，平常放學後，或是不用上課的休假日，Onew都會以童裝模特兒的身份，為童裝品牌拍攝型錄，前途可說是不可限量！

Onew與弟弟Noar姐弟倆。（IG@onewnoarstory）

與親弟同框，大批「姨母粉」秒融化：想生小孩了！

Onew與弟弟Noar姐弟倆一同入鏡的模樣，更讓粉絲立馬原地融化，情不自禁露出「姨母笑」，直呼：「這是要騙人生孩子嗎！太漂亮、太精緻了」，不少粉絲也關心起小小年紀便一邊讀書一邊工作的Onew，表示希望Onew能更加把握讀書與學習的時間！

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