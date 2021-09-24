2027未來人po新片　證明地球只剩他活着　日光日白街道空無一人

西班牙一名網友先前自稱穿越至2027年，不僅分享毫無人影的街景畫面，甚至表示人類6年內將全數滅絕，掀起外界討論及網友追蹤，日前他於最新影片中直言自己是地球上僅存的人類，再度引發熱議。



據英國《每日星報》報道，哈維爾（Javier）將TikTok帳號設為unicosobreviviente，意指「唯一的倖存者」，2月13日開始分享多則來自未來的影片，透露睡醒後居然穿越到2027年。

從影片中可以看到，街道上隨處可見荒廢建築及轎車，店家、公共設施雖燈火通明卻不見人影，影片曝光後吸引6萬人次觀看。

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哈維爾在21日最新影片中站在路口，拍下四周無人的景象並寫下「獨留世界上的第219天」，他隨後沿著街道步行，雖然兩旁都停滿車輛，但依舊看不到任何身影，公園遊樂場沒有孩童的蹤跡。

哈維爾最新分享的「未來景象」▼▼▼

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然而對此仍有許多人抱持懷疑態度表示，「這就是西班牙在午休時的樣子」、「如果你在未來，為何手機還能運作」、「要是開直播我就信」。

但也有人回應，「看起來汽車從2021年就停產了？不然街上應該有更新的車吧」、「要是開直播我就信」、「你能離開西班牙嗎？」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】