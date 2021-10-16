巨型隕石襲地球怎辦？NASA模擬演習顯示給人類半年時間仍無法阻止

近日美國 NASA 與歐洲太空總署，聯合進行了一項為期 7 天的模擬演習，假設有一顆小行星正衝向地球，而人類即便擁有 6 個月時間進行應對準備，也無法對小行星前進軌道作出任何改變，只能眼睜睜看着它摧毀世界。



官方在這場演習中所設定的背景條件，為一顆命名為 2021 PDC 的虛擬小行星，距離地球約 3500 萬英里，尺寸則介於 114 英尺到半英里之間，它在被人類發現後，即被推算出 6 個月內有高機率直接命中地球。

在長達 7 天的持續性演習當中，科學家每天都對這顆小行星有更深入的了解，並且持續分析 2021 PDC 的尺寸、軌跡和撞擊機率。在這段期間內，科學家們必須找出適當的方法，阻止小行星在 6 個月後對地球產生撞擊，相當於考驗人類面對太空災難時的應變能力。

科學家在模擬演習中，推定 2021 PDC 小行星最後墜毀的範圍。（T客邦提供）

但是，隨着模擬時間不斷過去，在這場演習中的科學家們，最終還是沒能找到於 6 個月時間中，成功改變小行星前進軌道，或者透過任何人類現有科技，避免地球遭到撞擊的方法。最終，2021 PDC 在東歐墜毀，造成了極大規模的傷亡。

這場模擬演習的結果，讓許多人感到非常震驚，即便當前還沒有任何小行星，可能以這種方式對地球造成威脅。

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NASA 指出，目前可能對地球造成撞擊危險的小行星，透過人類現有的太空觀測網，僅僅能夠發現總數的三分之一，而根據資料，宇宙中大約有三分之二的小行星，其尺寸都在 460 英尺以上，足以對地球造成巨大破壞，這就是為什麼 NASA 與歐洲太空總署等機構，必須事先為小行星撞擊地球做好準備。

NASA 科學家在演習後的報告中指出，假設現實生活中真的出現了 2021 PDC 小行星，以美國現有的設備與能力，人類基本上無法在如此短時間內進行任何有效反擊。

科學家於演習模擬中，甚至也曾經考慮過利用核彈對小行星進行破壞，就如同布斯韋利士主演的電影《絕世天劫》，但也只得到了「或許能夠降低受害風險」的結論，無法完全肯定地球能順利躲過災難。

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