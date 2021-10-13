日本都道府縣魅力榜出爐　群馬縣不滿排名落後揚言提告

日本47都道府縣魅力度排行榜在10月9日出爐，北海道連續13年奪冠。2020年好不容易擺脫最後一名的茨城縣，在2021年再度墊底。同樣排在後段的群馬縣，知事山本一太10月12日在記者會上批評調查依據不明，揚言提告。



日本民間調查公司品牌綜合研究所（ブランド総合研究所），每年都會根據全國47都道府縣的魅力、認知度等89項排行進行網絡調查。民調在9日公布結果，北海道連續13年奪冠，茨城縣則排名最低。

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群馬縣2020年升上第40名，但2021年再度跌至第44名。群馬和茨城縣是日本著名的「不人氣縣」，日本甚至有旅遊書會詳細介紹為何兩縣會經常被看齊為「魅力最下位」。儘管關東北部地區一般被指魅力不高，但群馬縣與茨城縣情況更嚴重。

群馬縣知事山本一太在12日召開記者會，批評有關調查依據不明，更指出當每年排名榜公布時，群馬縣的不人氣都會被媒體再次提出來，對群馬縣名聲造成損害，因此正考慮提告：「作為有影響力的排名榜，研究所應該作出說明，解釋為何會得出這個排名。」

著名的草津溫泉就位於群馬縣，但在日本都道府縣魅力榜中，群馬縣仍然排名落後（草津溫泉官方宣傳Youtube截圖）

另一方面，魅力排行墊底的茨城縣，知事大井川和彥則在另一個記者會上表示，排行榜對他們來說不痛不癢。被問到如何看待名次再度墊底，大井川和彥表示：「或許是這家調查公司早就擬好的劇本，因為（茨城縣墊底）是最有趣的吧。」他呼籲茨城縣民能以自己的縣感到自豪，主張自己的縣很棒。