野生公鹿頸上纏廢棄車軚　保育員難埋身　追蹤2年終成功拯救

美國科羅拉多州一頭大公鹿，最近成了新聞焦點，因為牠的脖子卡進一個廢棄輪胎，而且時間已經長達兩年，這兩年內保育員想出手相救都找不到機會，終於在上週成功將牠麻醉，但可惜輪胎無法全部切穿，最後還得鋸下鹿角，才能取下輪胎。



一大群鹿群裏面，遠遠看過去，就這隻鹿最顯眼，牠的脖子上好像戴項鍊一樣，卡了一整圈的黑色物體，把鏡頭更拉近一看，才知道居然是一個黑色廢輪胎卡進牠的脖子上。

原來自2019年起，科羅拉多州公園暨野生動物管理處人員，就在追蹤一頭脖子卡進橡膠輪胎的，年輕公加拿大馬鹿。

野生公鹿脫不掉廢棄車軚，成為鹿群中的另類，也令保育人員得切法協助他重獲自由：（按圖了解）：

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這隻鹿居然就這樣長達兩年的時間都掛着廢輪胎，在野外生活，美國科羅拉多州野生動物部門的人員，兩年前就發現這件事，但為什麼要拖這麼久，就是因為這隻四歲半的公鹿活動力強，很難追蹤，雖然常常被藏身林道的攝影機拍下，但人類難以靠近，終於在最近逮到機會，趁着四下無其他鹿群同伴，一片漆黑中，兩名保育員成功將牠麻醉，讓這頭重達270公斤重的大公鹿暫時睡一下。

在一片漆黑中，他們終於能夠靠近這頭鹿，解救這頭長期受困的牠。

這兩名保育員，上禮拜就4度嘗試救鹿行動，直到第五次才成功，遺憾的是，由於輪胎裏有鋼無法切穿，最後必須鋸下鹿角才能取下輪胎，但還好這頭鹿醒來後，會發現自己重獲自由。

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