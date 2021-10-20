女主播採訪普京被指色誘對方　穿緊身連身短裙曬長腿玩頭髮

俄羅斯「俄羅斯24」新聞頻道的主持人10月17日指責美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）女主持人甘布爾（Hadley Gamble）採訪俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）時色誘對方，不時用眼神和肢體語言挑逗他。



普京10月13日於莫斯科接受甘布爾的採訪。甘布爾問普京是否扣起供應歐洲的天然氣推高價格，普京卻回應稱對方是美人，並說「我跟她說這件事情，她卻跟我說相反事情，似乎她沒有聽懂我的說話」，暗示對方太漂亮未能理解他的回答。

圖為2021年10月13日，俄羅斯總統普京於莫斯科出席俄羅斯能源週國際論壇。（AP）

對於甘布爾的採訪，「俄羅斯24」新聞頻道節目主持人基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）表示，甘布爾行為「無恥」。報道稱，甘布爾為了這次採訪，提前將自己體重減了幾公斤，這樣就可以穿起無袖的緊身連衣短裙。

報道提到，甘布爾不顧公共場合的禮節，穿了一雙裸色的特高跟鞋，並故意晃動長腿。基謝廖夫形容是她的「本能」，明顯是將她與莎朗史東（Sharon Stone）於電影《本能》（Basic Instinct）翹腳露下體一幕相提並論。

基謝廖夫稱，甘布爾不斷玩弄頭髮、舔嘴唇和伸出舌頭，指她表現大膽，公開將自己定位為性感尤物（sex object）。

甘布爾14日於社交媒體發布相片，她於相片當中手持俄羅斯報章，手指採訪報道新聞相片，並形容是她的最佳角度，並標籤「女性主義」和「俄羅斯」。她17日再上載一張帶有普京頭像和寫有「太漂亮」的蛋糕相片，並稱她有最好的朋友。