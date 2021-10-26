Pokemon卡牌竟令人以身犯險　美國男子騙疫情貸款　用45萬買1張卡

寶可夢（Pokemon／寵物小精靈）這部經典動畫風靡全球，寶可夢卡更是席捲各大桌遊、卡牌店。美國佐治亞州一名男子為了收藏寶可夢卡，竟向銀行謊報資料申請8萬5000美元（約港幣66萬元）的援助貸款，並將其中的5萬7789美元（約港幣44.9萬元）拿來購買寶可夢卡，最後被依詐欺罪逮捕，未來恐面臨最重20年的刑期。



根據《紐約郵報》等外媒報道，一名叫烏多姆辛（Vinath Oudomsine）的男子在去年7月申請「經濟損失災難貸款計劃（Economic Injury Disaster Loan，簡稱EIDL）」，並聲稱自己是公司負責人，旗下有 10 名員工，年營業收入為23.5萬美元。對此，政府也在去年8月將8萬5000美元的援助貸款匯入烏多姆辛戶頭。

報道指出，烏多姆辛本該把這筆錢用於支付員工工資、生產成本、債務或租金等業務費用，但他卻將5萬7789美元、超過3分之2的貸款金額拿去購買一張寶可夢卡，隨後被警方逮捕，並依「電信詐欺罪」遭到佐治亞州檢察官起訴。

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起訴書中並未透露烏多姆辛的企業是哪種性質，以及他購買了哪一張寶可夢卡，但如果罪名成立，他未來恐怕就得面臨20年以下有期徒刑，且還須繳交2萬5000美元（約港幣19.4萬元）的罰款。

美國聯邦政府預估，自經濟損失災難貸款計劃開始實施後，小型企業管理局（SBA）批准了至少3000筆貸款給不符合資格的民眾。一名台籍男子在去年4月到美國後，就謊稱名下公司聘請逾200名員工，並且每月支付約總和150萬美元的薪資，但實際員工僅有14人，浮報186人和大筆支出，詐領逾700萬美元的紓困金，並利用該筆錢購車買金錶等，因此判處6年有期徒刑。

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