對於許多藏家來說，有時候收藏的公仔、套卡可不只是具有紀念價值，更多時候一些稀奇、限定版本的收藏會隨著年份越久而更有價值。在日前《遊戲王》上個曾拍賣出一張價值270萬日元（約19萬港元）的「青眼白龍舊版卡」，但隨著《遊戲王》要迎接25年，官方竟然直接將這張卡以套組方式販賣，標價只要33,000日元（約2,345港元），讓不少粉絲直呼，「直接哭出來！官方在搞。」



為了迎接《遊戲王》問世25周年，官方在近日宣布將推出「海馬瀨人」套組，包含他所使用的卡牌、箱子以及大家耳熟能詳的「青眼白龍」卡牌，價格為33,000日幣。但日前曾飆到天價的也正是此張卡片，在日網上競標到270萬日圓，官方消息一釋出後，就有不少玩家等著看好戲表示，「這下賠慘了！」

對此，雖然許多玩家認為兩個卡片的年份、版本並不相同，不一定會對價格有所影響，但也有部分的人認為，年份、卡牌內容都相同，而且同樣為官方所釋出的版本，雖然不敢保證暴跌，但可想而知至少會有50%以上的跌幅，等於至少慘賠30萬左右，笑稱根本是「官方打臉！」。

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