Pokemon吸金7千億超越Hello Kitty成最賺錢IP　即睇完整十大排名

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-06 22:00

據統計機構 Statista 公布的數據，自 1996 年寶可夢（Pokemon／寵物小精靈）系列遊戲發佈以來，人們已經在寶可夢上花費了約 1,000 億美元（約7,760億港元），這一數字使得寶可夢成為了世界上最賺錢的 IP。

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商品銷售、授權交易和零售銷售金額計算，寶可夢的受歡迎程度依次超過Hello Kitty、小熊維尼、米奇老鼠和《星球大戰》，也遠超迪士尼公主、麵包超人、《漫威電影宇宙（MCU）》、超級瑪利奧和《哈利波特》。

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據瞭解，寶可夢創始人杉本敦司在去年註冊了寶可夢（上海）玩具有限公司，註冊資本為 12000 萬日元 , 為 The Pokémon Company 的全資子公司。目前，寶可夢（上海）正式上線了寶可夢上海官方網站，頁面介紹了公司的業務範疇，表示該公司全方位策劃、擁有寶可夢，包含有遊戲、授權和影視三大業務，負責品牌管理、IP 授權、市場推廣、電視動畫播出、電影上映等相關工作。

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