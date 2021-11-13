看一次Facebook賞一巴掌　他花錢找人打自己引出Elon Musk回應

美國電子裝置公司推出「Pavlok電擊手環」，可在使用者出現暴食或抽煙等行為時釋放電流，幫助改善不良習慣。公司創辦人兼執行長塞西（Maneesh Sethi）過去便曾特地雇用一名女子，只要他在工作中分心瀏覽Facebook一次，就打他一巴掌。當時的影片近來在網路上流傳，意外釣出特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）回應。



印裔美國人塞西2012年決心提高工作效率，便上網徵求專門在他分心瀏覽Facebook時打他巴掌的人，最後以每小時8美元的價碼雇用一名女子卡拉（Kara），只要他不專心工作，就毫不留情地賞他耳光。事實證明這非常有用，因為塞西的生產力一路飆升到98%。

塞西當年曾親自上傳一段6秒影片，只見他身旁的女子看了他的電腦螢幕，下秒便舉起手往他的臉上一揮，發出響亮的「啪」一聲。事隔9年，塞西這段往事與一張卡拉抬手準備打他的照片10日在Twitter上曝光，重新掀起討論，竟也吸引全球首富馬斯克的目光。他以二個火焰符號回應網友推文，似乎是想表達稱讚，至今已累計破萬讚。

🔥🔥 — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2021

馬斯克的回覆令人驚喜，卻也讓塞西有些困惑，在下方留言表示，「我就是照片裏那個人。馬斯克給我二個符號是我的巔峰嗎？是指我是飛得離太陽太近的伊卡洛斯嗎？這是馬斯克的火焰符號所暗示的嗎？時間會證明一切。」

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