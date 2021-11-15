口感如雪糕有雲呢拿味　夢幻藍色香蕉老饕熱捧　爪哇藍蕉被瘋搶

在向來有著「香蕉王國」美譽的台灣，竟有一款香蕉不僅被全球香蕉愛好者瘋狂搶購中，更被封為「香蕉界的Häagen-Dazs」、阿凡達吃的香蕉！究竟是何方「神蕉」，快一起來看看！



Tiffany藍綠色外皮、香草雪糕口感！網驚：阿凡達吃的香蕉？

近期，原產於東南亞的特別香蕉品種「爪哇藍蕉（Blue java banana）」，憑藉着特殊的Tiffany藍綠色外皮，以及綿密如雪糕般的口感，意外在社群網站爆紅！

此外，吃過的老饕更分享，爪哇藍蕉（Blue java banana）不僅如雪糕般入口即化，味道也激似「雲呢拿雪糕」，因此，爪哇藍蕉（Blue java banana）又被美食界譽爲「香蕉界的Häagen-Dazs」！

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香蕉界的Häagen-Dazs！「爪哇藍蕉」爆紅全球

根據外媒報導，爪哇藍蕉（Blue java banana）的原產地為東南亞，出產後廣受歡迎，也因此被引進澳洲北部與夏威夷等地大量生產！爪哇藍蕉（Blue java banana）的香蕉樹，高度約為4.5-6公尺左右，不僅能在零下7度的極度嚴寒環境生長，還能抵抗強風！

不過，比起原產地、生產環境，想必各位最好奇還是剝開爪哇藍蕉（Blue java banana）藍綠色外皮後的廬山真面目吧！事實上，爪哇藍蕉（Blue java banana）的果肉顏色多數與普通香蕉無異，仍為米白色，但是少數會有偏藍的情形，而與一般香蕉相比，爪哇藍蕉（Blue java banana）外型短了一些，卻也圓潤飽滿了點。

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不只能直接食用，「爪哇藍蕉」更是料理神隊友！

有著Tiffany藍綠色外皮的爪哇藍蕉（Blue java banana），不僅能安心直接食用，更是不少外國廚師、甜點師傅們點綴料理的神隊友！此外，爪哇藍蕉（Blue java banana）也因激似香草雪糕的口感，時常被拿來與調酒、冰沙，甚至燒烤等做搭配！

有趣的是，雖然各國普遍稱爪哇藍蕉（Blue java banana）為「香蕉界的Häagen-Dazs」，但在大量生產爪哇藍蕉（Blue java banana）的夏威夷，人們卻稱之為「雪糕香蕉」，而斐濟人則稱其為「夏威夷香蕉」，當然，更有粉絲稱其為「阿凡達吃的香蕉」！看完爪哇藍蕉（Blue java banana）的介紹，各位是否也想嚐嚐呢！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】