水果冷知識｜天氣熱不敢買香蕉怕快熟透！一招保存妙法可放更久

香蕉味道香甜可口，但溽夏之際，卻有不少人不敢買香蕉，因為才放1、2天，就已經熟透、變軟，引來不少蒼蠅。



▼香蕉對健康的9大好處（按圖放大看清👇👇👇）

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台灣農委會建議天熱時 將香蕉懸空掛在陰涼通風處

台灣農委會建議，天熱時，將香蕉懸空掛在陰涼、乾燥、通風處，如果已經黃熟，剝掉外皮，以保鮮膜包覆果肉，再放進保鮮盒，冷凍保存，可直接食用，或打成香蕉牛奶。

台灣台安醫院營養師劉怡里表示，香蕉營養豐富，含有水溶性膳食纖維，搭配開水、牛奶，有助排便。此外，富含維他命B群，尤其是B6，可幫助助蛋白質合成，提升免疫力。

如何挑選香蕉？ 掌握3大技巧

香蕉為高鉀、高鎂、高纖水果，適合三高族群食用，預防心血管疾病。最特別的是，香蕉含有血清素，食用後，能讓人心情變好，因此，有著「快樂水果」之封號。至於如何挑選香蕉？台灣農委會提供3大技巧：

1. 果實飽滿，且外緣稜線較不明顯。

2. 蕉柄不要泛黑或乾枯皺縮。

3. 果皮光滑飽滿，沒有碰撞痕跡。



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想控制體重 適合選綠皮香蕉

劉怡里表示，從營養角度來看，未熟的綠皮香蕉熱量較高，每100公克約90大卡，糖分約9.2g。等到成熟，變成黃皮，熱量則降為68大卡，但糖分卻增加至10.8g。

此外，綠皮香蕉膳食纖維高、抗性澱粉多，吃起來較硬，身體難消化吸收，且GI值（升糖指數）低僅30左右。略熟香蕉升糖指數約42至45，而全熟香蕉約50至52，由此可見，「綠皮香蕉」較適合想控制體重者食用。

日本研究發現黑斑點黃色香蕉 含有抗癌物質

全熟香蕉則口感軟爛，有些人捨棄不吃，劉怡里指出，長了黑斑點的黃色香蕉，還是可以食用，日本研究發現，長了黑斑點的黃色香蕉含有抗癌物質，具有不錯的抗氧作用。

劉怡里指出，1根全熟香蕉140g，等於「2份水果」，熱量約120大卡，建議女生1天1根即可，男生則每天可以食用超過1根香蕉，如果想減肥或有糖尿病症狀，就應謹慎食用。此外，香蕉屬於高鉀水果，腎臟病人在食用之前，建議先請教營養師。

▼減肥就選這6種水果（點擊下圖看清👇👇👇）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】