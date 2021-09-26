香蕉冷知識｜蕉皮苦澀但營養比果肉高5倍！專家教這樣吃可助眠

香蕉可幫助睡眠？其實說的不是香蕉果肉，而是香蕉皮。香蕉皮又澀又苦，可不要以為只有糧食危機到沒香蕉可吃的國家才吃香蕉皮，台灣雲林基督教醫院營養室主任林旻樺說，他們教院內許多長者打香蕉皮牛奶而廣受好評，大家都愛喝得不得了，也不用天天吞安眠藥。



很多人聽說吃香蕉可以改善失眠，受失眠所苦的人睡前天天吃香蕉，卻沒有改善效果。林旻樺說，香蕉改善失眠的主要是香蕉含能協助大腦產生5-羥色胺的化學物質，加上香蕉富含的維他命B6，成為能助大腦製造血清素的前趨物質。

香蕉皮營養、怎麼吃？（點擊圖片查看👇👇👇）

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香蕉皮的色胺酸和營養成份是果肉的5倍

香蕉果肉的色胺酸等營養成份只有果皮的5分之1，而且香蕉很甜，雖然吃完血糖上升會讓人想睡覺，但是胰島素分泌讓血糖快速下降後，大腦又清醒了。香蕉皮的色胺酸和維他命B6、穩定神經的鎂和降血壓的鉀，都比果肉高，想助眠沒有吃香蕉皮實在太可惜。

半根帶皮香蕉加核桃打成好喝牛奶

但是香蕉皮澀澀苦苦的，怎麼吃？林旻樺說，她通常是教來營養室諮詢的長者用半根帶皮香蕉洗乾淨，加1杯鮮奶（約200到240CC），再加2顆核桃一起放入果汁機打碎。可以吃到香蕉皮的營養，半根香蕉的香甜果肉口味可以消除香蕉皮澀口感，核桃含鋅和抗發炎的優質脂肪，能穩定神經，也有協同助眠的效果。而且香香甜甜很好喝，很多長者一喝就愛上了。

不過她提醒，一定要買有機的香蕉才能連皮吃。雖然台灣的香蕉所用的農藥為低毒性的農藥如「百克敏」，但是不小心吃過量還是可能造成噁心、嘔吐、腹痛等腸胃道不適。

還可以烤乾煮茶或打成冰砂

有機無毒的香蕉皮還可以洗乾淨了在焗爐裡烤乾，香蕉皮乾可以拿來煮水喝，也可以加香蕉果肉打成冰砂。這樣吃起來只會留香蕉乾的香味，吃不出難吃的苦澀味。

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