Spotify因Adele不滿而移除專輯「隨機播放」按鈕　用戶反應兩極

音樂串流平台Spotify的「隨機播放」一直是部分用戶習慣使用的功能，不過英國歌唱天后Adele認為自己專輯中的歌曲應該按照他們設計的排序來聆聽，而Spotify也採納建議將專輯頁面內的「隨機播放」按鈕移除。



CNN報道，Adele近日發行暌違6年新專輯《30》，主打單曲《Easy on Me》更一舉打破Spotify單日播放次數最多以及英國單周播放次數最多的紀錄，不過傳出Adele希望能讓聽眾感受「創作者排序歌曲的設計用心」，而Spotify官方也做出更動。

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Adele 21日也在Twitter上表示：「這是我在這多變產業裡的唯一請求！我們製作專輯時花了大把心思和想法在編排歌曲順序，我們的藝術講述了一個故事，而我們的故事應用我們編排的方式被聽見，謝謝你！Spotify！」

Spotify官方隨後也在推文底下回應：「為了你（Adele），什麼都可以。」

目前Spotify Premium會員仍可以隨機播放個別歌曲，部分粉絲也在網絡上感謝Adele的舉動，並稱「他們永遠不會聽隨機播放的專輯，尤其是第一次」，但也有很大一部分用戶對此舉感到惱火、批評Adele的「要求」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】