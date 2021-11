Adele變富婆唔係靠唱歌？天后狂掃全球物業　被揭淨資產超過X億！

【Adele/30/Easy On Me】33歲的Adele出了第四張專輯《30》,又瘦又美到認不出,離婚只是她人生的小小曲折。最近,小天后Adele的Instagram上發出一張側顏新照,很多人驚呼“這還是我認識的Adele嗎?簡直美到認不出!”



Adele上月在推出新專輯《30》前釋出新歌〈Easy On Me〉賺了一波老粉絲們的眼淚。全新造型一出,大家對於Adele身材的“逆襲”馬上成了熱點討論話題。她表示相比之前,已經減掉了100磅(約90斤)的體重。

Adele唱著“我曾經更考慮你的感受,而改變了真實的自我,但現在我不想再這樣了。”MV裡她穿著氣場滿分的黑色漆皮風衣,化著濃妝獨自開車離開,與過去的一切告別。〈Easy On Me〉發佈不到4小時,在YouTube上的播放量就超過了500萬次,在 iTunes、Spotify 等音樂流媒體的新歌榜上排行第一。(點圖放大瀏覽〈Easy On Me〉MV👇👇👇)

+ 2

為了宣傳新專輯,Adele還同時登上英美兩國《Vogue》的11月刊封面造勢,瘦身後凹凸有致的身材大牌加身,讓人直呼認不出。同時她也是史上第一個同時登上英版和美版《Vogue》封面的藝人。

從出道到現在,Adele總共斬獲15座格萊美獎,1座金球獎,1座奧斯卡獎,4座全美音樂獎,8座全英音樂獎。不僅收穫聲名,也讓她賺到盆滿缽滿,在2016至2018年連續登頂全英最富有名人榜首。

【圖輯】Adele登《VOGUE》瘦到臉凹獲封肥婆潛力股 狂操肌原來唔係為減肥(點圖放大看Adele減肥後的照片👇👇👇)

+ 10

過去6年裡,Adele經歷了很多。婚姻破裂,與兒子之間急需疏導的關係,因為聲帶問題取消演唱會損失慘重,暴瘦被媒體惡意揣測......好在她足夠堅強挺了過來,蛻變成如今的模樣。

“當我們已分道揚鑣,已經沒有餘地再去改變什麼。”經歷了人生的大起大落,如今重新開始的勇氣,已經牢牢把握在她手中。

一、兩年暴瘦90斤!「雞腿女王」減肥只為自己

從前Adele因為胖,被男友劈腿,被甩了就化悲憤為力量寫歌,歌一發行就爆紅,膾炙人口的〈Rolling In The Deep〉、〈Someone Like You〉全是有感而發。

已故知名設計師“老佛爺” Karl Lagerfeld曾經調侃過她:“Adele有點太胖了。”結果粉絲不買帳還提出抗議,老佛爺只好道歉。離婚消息傳出後,Adele一次次發出自己越來越瘦的照片,很多人猜測她是離婚後為了擺脫對她原本豐滿身材的指責,迎合主流審美,才開始減肥。

【圖輯】點擊圖輯看Adele減肥前的照片👇👇👇

+ 9

2020年生日時,簡直和從前判若兩人。為好姐妹Beyoncé的新歌宣傳造勢,頭頂羊毛卷也沒有很顯胖。不過最讓Adele哭笑不得的是,剛出道那幾年她胖,人人都勸她瘦;等到現在真瘦了,大家似乎習慣了那個胖胖的Adele,覺得她還是圓一點好看。

豐滿的身材曾經是Adele的名片之一,這次趁著以新形象示人,她首次透露了這些年減肥的真正原因──減少焦慮。

【圖輯】Adele離婚後搣甩100磅 自爆患上焦慮減肥為了克服心理健康問題(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 1

作為重感情的金牛座,離婚對Adele是不小的打擊,她因此患上嚴重的焦慮症,接受了很長時間的冥想、心理疏導治療後,她發現健身房才是減緩焦慮,讓自己感覺更好的最佳方式:“我想,如果我能讓自己的身體變得強壯,那麼也許有朝一日,我也能讓我的情緒和思想變得強壯。”Adele說道。

Adele曾經歷過剖腹產,她的訓練因此從腹部和下背部開始。健身教練Miele透露,Adele很喜歡力量訓練,一度上癮到每天都要鍛煉兩三次,通常早上做些啞鈴器械,下午去徒步或者打拳擊,晚上做有氧。並且她沒有刻意節食,而是有選擇地吃得更加健康,這才有了如今的曲線。

Adele也坦言,像她這樣強度的健身並不是人人都能堅持,需要大量時間和金錢——但只有這樣才能不讓她想太多,配合心理治療去往正向思考。

【相關圖輯】苦等6年Adele終於推出新專輯? 全球各地驚現神秘數字暗藏玄機(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 1

二、給兒子的新專輯

有了之前“被甩就寫歌,寫歌就爆紅”的經歷,三年前離婚的消息一出,就有粉絲推測:新專輯已經在籌備中了。在Instagram上發出《30》專輯封面的同時,Adele也坦露了創作新專輯的心路歷程。

“我曾經依賴一成不變帶來的安全感,然而三年前,我把自己扔進了一個內心混亂的迷宮中。一路走來,我學到很多關於我自己的道理,發現了真正健康的心態去引導生活,我覺得我終於找回了自己,這輩子都沒有這麼平靜過——於是我想,是時候做這張專輯了。”

Adele在IG分享創作新專輯《30》的心路歷程。(IG@adele)

2019年9月,Adele向法院提交了離婚申請,與前夫Simon Konecki 3年的婚姻最終破裂。Adele和Simon Konecki相識8年,感情基礎深厚。據悉兩人同年 4 月已經分居,因為財產、債務等事宜無法協調,以及要保證兒子Angelo Adkins之後的利益,很多事只能交由法官解決。

離婚官司結束後,外界紛紛傳言Adele分了6億英鎊給前夫,她請求外界給予他們隱私的空間,並表示兩人將共同撫養6歲的兒子Angelo長大。

Adele曾把兒子Angelo的名字紋在右手上,在左手對稱的位置紋了單詞“天堂”,小生命的降生,讓她覺得“兒子就是她的天堂”。同時,她的右手小臂上還有一個土星圖案的紋身,在占星師看來,土星需要27至32年才能圍繞太陽旋轉一周,這一過程也被解釋為一個人尋找自我的旅程。

土星右手小臂上有一個土星紋身。(IG@adele)

愛子深切的Adele,在離婚初期除了被負面情緒圍繞,也曾一度不知道如何向兒子描述“爸爸媽媽要分開了”這件事,因為她和Simon從未大聲爭吵過。懵懂的Angelo也曾經問過她“為什麼我們不能住在一起?”“你為什麼不愛爸爸了?”這樣的問題。

“我曾這樣回答他:我真的很愛你爸爸,但現在我們無法再擁有戀愛關係了——對於一個九歲的孩子來說,我不知他能否理解。”Adele說道。所以更多意義上,《30》是Adele在向兒子Angelo解釋自己作出離婚選擇的原因:如果不再感到幸福,那就及時止損。

前夫Simon那些懶惰、冷漠讓人捉摸不透的情緒,也被她放進了新專輯裡,“未來某天,我想讓他聽完這張專輯,會知道應該如何溫柔對待自己的伴侶。”、“即使這件事讓Angelo真的很不高興,但如果他看到我沉浸在幸福之中,可以理解我當時的做法,那麼也許我會因此而原諒自己。”

三、富婆Adele的這些年,買樓才是更大樂趣

作為如今世界上最富有的女歌手之一,據估計,目前Adele的淨資產已經超過1.3億英鎊,過去幾年裡,她在各處購置豪宅的富婆行為更是被津津樂道。還沒有出名時,Adele曾經長期住在南倫敦的一處廉價公寓中,走紅之後隨著身價日漸增長,她開始在全世界各地購置豪宅,堪稱娛樂圈的買樓投資小達人。

曾經遠渡重洋在美國發展的Adele,在當地老牌富人區比佛利山莊的Hidden Valley有著多套房產。Adele非常喜歡Hidden Valley這個街區,於是先後在這裡買了相鄰的 3 套房子,並將其打通組成了一個院落。

2016年,她以950萬美元的價格購買了該街區一套四室六廳的住宅自住;三年後和Simon離婚,她為了時常能見到兒子,又在這套房子附近花了1065萬美元買了另一套豪宅。

同時她還是個熱心腸的好鄰居,去年哈里王子和梅根夫婦剛搬到洛杉磯時,她打聽到消息後馬上上門社交,一起愉快交流如何躲避狗仔偷拍,還為哈里夫婦的兒子阿奇(Archie)推薦自己兒子上過的學校。

而在度假勝地拉斯維加斯,Adele也有一處價值超過2200萬英鎊的住所。今年8月,Adele在老家倫敦頂級富人區肯辛頓一口氣買下2棟相鄰的別墅,總價格超過1100萬英鎊。她準備之後將這2棟別墅合併改建,作為自己在倫敦的家。

按照計畫,改建完成之後這棟別墅一共有4層,整個2層將是Adele 1000平方英尺的臥室,還有專門為兒子Angelo修建的遊戲室。

Adele今年只有33歲,如今她已經宣布了新戀情,孩子也漸漸在長大懂事,相信她會過得更好。有樓有事業,還有可愛的兒子,離婚算什麼?