默克爾行將卸任　她的退休生活會是怎樣？

德國新政府聯盟即將成立，默克爾（Angela Merkel）將卸任其維時16年的總理之職。若一切順利，在約兩星期後將由社民黨（SPD）的朔爾茨（Olaf Scholz）接任。她會否就此退出政壇，或是繼續



在2018年基民盟（CDU）的領袖選舉後，默克爾已表明她不會尋求連任。2021年的大選亦將是默克爾最後參與的國會大選，但CDU最終在大選中落敗，失去執政黨位置。CDU成為在野黨，默克爾退任的同時，也代表一個時代的終結。

在1998年，在她仍是德國環境、自然保育及核能安全部部長時，她曾談及自己對退休的看法。默克爾曾說道她要按自己的條件、以自己的時間退出政壇，她會在某個時點找到退出的合適時機，她不要「成為半個殘廢的人」。

圖為11月24日，總理默克爾召開她僅餘數次的內閣會議，即將接任她，現任財政部長的朔爾茨送花給默克爾。（Reuters）

在2019，默克爾的身體曾三度在公眾場合發生不由自主的、全身顫抖的狀況，讓人擔憂她的健康是否出現問題。所幸她最終順利度過，並將迎來卸任的一天。

默克爾今年67歲，她還有能力迎接新的挑戰。但她未曾公開說明自己的退休後有可打算，被追問道時，她只會說只有自己不在辦公室時，才會有時間去想接下來的一步。

對於默克爾離任後的打算，外界有很多傳聞。包括會否成為大學的講師，或繼續留在政壇，如成為「高級顧問」為德國或歐盟擔任影子領袖。不過在11月早些時候，默克爾接受德國之聲（DW）訪問時，否定有關傳聞。

「我不會再涉足政治。」「我不會想再捲入政治或要成為什麼樣的解鈴人，我已做了很久這樣的工作，已做了16年。」默克爾將成為戰後德國任期第二長的總理。

默克爾說道目前會想到，在退出政壇後首要想做的事，就是讀書和睡覺。

在更早前的6月，默克爾也曾說道她喜愛閱讀的生活：「我會想去讀些什麼，然後因為感到有點累，然後就會睡着。我會睡一陣子然後醒來，然後再看看要做些什麼吧。」