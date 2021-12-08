美企CEO開視像會議「怒炒」900人後道歉：我沒適當地尊重員工

美國網上按揭公司Better.com的行政總裁Vishal Garg於12月1日與約900名員工召開視像會議，並在期間宣布，與會者都是被解僱的人。他在聖誕佳節前夕以「公開行刑」的方式大規模解僱員工，這種殘酷的做法引來職員不滿以及網民的批評。美媒7日稱，Vishal Garg已向員工發道歉信，指自己沒適當地尊重他們。



美國網站科技關鍵（TechCrunch）7日稱，有Better.com員工在匿名討論區Blind上公開Vishal Garg寫給現任員工的信件。Vishal Garg在信中寫道：「我未能對受影響的員工表達適當的尊重，也未能就他們為公司作出的貢獻，對他們表達適當的讚賞。」他指自己有權決定裁員，但他在傳達這訊息時犯下大錯，而他這樣做令員工感到尷尬。

Vishal Garg的道歉未必能平息職員的怒火。美國《財富》雜誌3日稱，Vishal Garg之所以決定大規模裁員，因他覺得員工欠缺生產力，每天工作僅2小時，拿的是從公司與客戶中偷來的薪金。這種說法完全否定員工曾付出的努力。加上他透過Zoom視像會議來公開宣布裁員，這種傲慢的做法令員工難堪。有被解僱的職員難以接受此事，有人更直接對CEO爆粗口，又指「你在他X的跟我開玩笑嗎？」

科技關鍵網站7日引述知情人士稱，Better.com有數名主管已辭職，包括通訊副總裁Patrick Lenihan、公共關係主管Tanya Gillogley、以及市場部主管Melanie Hahn。