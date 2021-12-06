大型「殘酷一叮」解僱9百人　美企視像會議CEO宣布：你被炒了

沒有什麼比佳節臨近卻丟了飯碗更令打工仔傷心，而美國網上按揭公司Better.com的行政總裁不僅這樣做、大規模解僱900人，更是以Zoom召開視像會議的形式「公開行刑」。公司行政總裁Vishal Garg稱，有份出席會議的人，就是被炒的人。



Vishal Garg在12月1日舉行視像會議稱：「我們正裁減公司約15%的人手……如你也參加這會議，你就是被裁員的、不幸的群體的一部分。 你在這裏的工作將立即終止。」

公司其後澄清說，裁減的人手佔全體員工9%。

Vishal Garg解釋有關決定時稱，如大家所知，市場已改變，而公司為了生存需採取行動。他對被解僱的員工送祝福，希望他們在下次更幸運、更成功。他又自稱，進行上一輪裁員時他哭了，希望自己今次能更堅強。

這是Vishal Garg經手的第二輪裁員，這一輪被炒的人包括美國及印度的員工。他們會獲4個星期的遣散費、1個月的全額福利以及兩個月的保險金，公司會支付保費。有關詳情會由人力資源部以電郵發給員工。

這則影片在網上廣傳。有Better.com的員工一時難以接受現實，多次重覆稱：「這不是真的。」有人更直接「爆粗」對CEO說「X你」：「你在他媽的跟我開玩笑嗎？」另有網民在Twitter上評論，這樣的公司，不應有人為它工作。

美國《財富》雜誌12月3日稱，Vishal Garg之所以「手起刀落」，因他覺得員工欠缺生產力，每天工作僅2小時，拿的是從公司與客戶中偷來的薪金。有人在社交網絡分享這影片時卻稱，如15%的職員每天僅工作2小時，這間企業不可能準備上市。