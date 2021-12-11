意大利主教向孩子稱「沒有聖誕老人」惹家長不滿　教區道歉

一年一度的聖誕節即將到來，許多家長都扮演起「聖誕老人」的角色偷偷送上禮物，讓孩子們能度過一個童話般的節日。不過意大利西西里島主教斯塔利亞諾（Antonio Stagliano）卻讓孩子提早「面對現實」，直接說出，「聖誕老人並不存在」，讓一群家長甚為生氣，其所屬的天主教諾托教區（Noto）也火速對外發表聲明道歉。



根據英國《衛報》報道，斯塔利亞諾日前在一場宗教活動中，不僅直接說出「世界上沒有聖誕老人」，還強調聖誕老人一身紅色服裝是可口可樂公司（Coca-Cola）為了宣傳自家品牌才有如此設計。

諾托教區神職人員保利諾（Alessandro Paolino）9日Facebook上發出聲明，表示對於主教的說法感到遺憾，並解釋斯塔利亞諾當時發表的言論並不是要破壞小孩們的想像力。保利諾指出，「聖誕老人雖然傳達出給予、慷慨和分享的重要性，但如今這個形象卻被消費主義所掩蓋」。

保利諾說，斯塔利亞諾的說法只是想要讓人們重新思考聖誕節的意義，以及分享聖誕老人的原型「聖尼古拉斯」（Saint Nicholas）的故事。據傳，西元3、4世紀時，擔任主教的尼古拉斯十分照顧身邊貧苦的人們，經常贈予窮苦人家及孩子禮物，因此普遍被外界視為聖誕老人的雛形。

儘管部分居民認同保利諾的說法，但也有不少家長根本不買帳，怒轟斯塔利亞諾破壞了許多家庭的過節傳統和慶祝活動，同時也讓已經被新冠疫情影響童年的小孩們，又失去一個可以期待的夢想。

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