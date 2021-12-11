美企CEO開視像會議解僱900人犯眾怒　美媒：他已被迫即時休假

美國網上按揭公司Better.com行政總裁Vishal Garg在12月1日召開視像會議大規模解僱員工，此舉引來職員不滿，多名主管辭職，雖然他其後道歉，但美媒12月10日引述消息人士報道，他現時已被迫即時休假。



美國新聞網站每日野獸（Daily Beast）10日報道，Vishal Garg被迫即時休假，根據報社獲得的一封電子郵件，先前賦予Vishal Garg異常大自由發揮空間的公司董事會，宣布要聘請第3方公司進行領導力和企業文化評估，而公司日常運營則暫時交由財務總監瑞安（Kevin Ryan）負責。

報道引述Better.com一名現任職員指，員工內部正發出撤換行政總裁的呼聲，雖然尚未熟知瑞安的領導風格或個性，但Vishal Garg被迫休假是這場鬧劇中最好的消息之一，「我希望他會很快宣布辭職。」

Vishal Garg在12月1日舉行的視像會議上宣布解僱所有有份出席會議的人，約900人「被炒」。此事引發大量職員不滿，多名主管齊齊辭職。報道引述另一名員工指，預計會有更多人辭職，且Vishal Garg可能被迫辭職，但也有員工認為，在輿論風暴過後，相信又會一切回到以前的狀態。

Vishal Garg之前已向員工發道歉信，指自己沒適當地尊重他們。有員工稱，銷售部門職員被要求把信件內容透露給客戶，以平息客戶反感，形容這1000%是公關行動而非真正道歉。