機械人又向人類走近一步？超擬真AI影片曝光　「睡醒」動作極神似

《西方極樂園》電視劇剛推出五年，就有科技公司把接待員造了出來？起碼表情這塊是拿捏得死死的。



一段 41 秒的影片，讓我深刻理解了什麼叫「恐怖谷效應」。影片的前幾秒沒有什麼特別，畫面裏的機器人活動了一下肩骨，看上去非常靈活，然而，到了第七秒，畫風突變，它睜開了眼睛。

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緊接着，它看向自己的手臂，就好像大夢初醒。但這可不是 CGI 動畫，這是一個真實存在的機器人。它的每一個微表情，都過分逼真，冷靜分析，稍加思索，決定露出一個職業假笑。

這款機器人的名字是「Ameca」，來自一家英國公司 Engineered Arts，它將出現在下個月開幕的 CES 2022 展會上。Ameca 包含了一些可以被描述為「人工智能」的軟件，但它暫時不會成為《銀翼殺手》、《2001：太空漫遊》等電影中描繪的那種「人工智能」。

不過，Ameca 的每一個微笑都「意味深長」，讓你覺得接下來會有什麼重大劇情轉折：

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Ameca 先是做到了栩栩如生，開發者的主要目標是讓它成為 AI 開發平台：「機器人不是人工智能，人工智能不僅與機器人有關。」

眼下，Ameca 還沒學會走路。作為一個模塊化機器人，它的能力或許會隨着時間的推移升級，總有一天 Ameca 能學會步行。

Ameca 的製作公司 Engineered Arts，是一家總部位於英國康沃爾的一家機器人公司，旨在成為英國領先的類人娛樂機器人設計者和製造商。除了 Ameca，該公司其他機器人也都主打模仿人類表情。這些機器人在眼神交流方面非常逼真，讓人不禁懷疑它們是「活的」。

不過，和 Ameca 一樣，這些機器人都長得不太好看......比如，這樣：

Engineered Arts 表示，一些形象誇張的機器人是為了貼近電影中角色形象製作的。比如上面這個「怪物」機器人名叫 Kong，只有一個巨大的頭部。

Kong 的眼睛會跟隨它面前人們的位置轉動，讓人覺得 Kong 在注視着自己。當條件合適時，Kong 的鼻孔還會將壓縮空氣噴射到其訪客的臉上。這大概就是怪物電影的沉浸式體驗了吧。

當然，Engineered Arts 也嘗試過製作具有非常逼真人臉的機器人，比如下面這位 Owen，它是以 Mesmer 為骨架定製的仿真機器人。

Mesmer 是一個用於建造仿真人形機器人的系統，它功能強大且節省成本，被用作機器人的內部骨架，其表現力無可替代，能夠「表達」出非常廣泛的人類情感。每一台 Mesmer 機器人的設計和製造都以對真人的 3D 掃描為基礎，因此幾乎能夠「復刻」人類的骨骼結構、皮膚紋理和表情。

還有，Owen 的「頭」是可以整體摘下的：

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Engineered Arts 公司還曾與上海杜莎夫人蠟像館合作，定製了栩栩如生的電影演員井柏然和「胡巴」在《捉妖記 2》中的形象。

和 Engineered Arts 一樣，還有很多公司在走這種逼真到極致的仿人機器人路線，而且更加劍走偏鋒。

前段時間，一家名為 Promobot 的俄羅斯機器人公司向全世界發出了一份特別的採購需求：用 20 萬美元購買一張「親切友好」的人臉的永久使用權，目的是為某匿名客户創造一個超真實的機器人系列，服務於酒店、購物中心、零售店等公共場所。

除了人臉，他們還要求申請者錄製 100 小時的語音數據，然後拿着這些訊息去製作可以發聲的 3D 模型。

消息發出後，Promobot 收到了 2 萬多份申請，而且申請人數可能還會進一步增加。但 Promobot 的客户卻決定暫停這一申請，相關文章也已經從 Promobot 官網移除。不過，Promobot 告訴大家，這次沒來得及申請也不用遺憾，之後還會有新的項目。

在生產仿人機器人方面，Promobot 已經積累了一些經驗，他們此前打造的「Robo-C」系列機器人就聲稱可以模仿任何人的外觀，售價約 2.5 萬美元。

這裏的「任何人」就包括荷里活影星、《未來戰士》主演阿諾舒華辛力加。在去年的 CES 展會上，這家公司展出了以舒華辛力加為原型的一款機器人，但表情似乎有點僵硬。

由於沒有事先向當事人徵求版權，Promobot 很快就被阿諾舒華辛力加告上了法庭並索賠 1000 萬美元。有了這次慘痛的教訓，Promobot 這次終於肯花錢買人臉版了。

但是，如果人臉真的仿得那麼逼真，刷臉支付還能用嗎？

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】