智能，曾經被認為是人類獨有的能力。關於這一點，我們仔細觀察一下動物就能有所體會，一隻再聰明的狗，它們的智商也讓人着急。最聰明的動物據說是海豚，一隻成年海豚的智商相當於6 — 7 歲的兒童，僅此而已。如何判斷機器是否具有和人類相當的智能呢？ 以下內容節錄自《一小時看懂人工智能》

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這就不得不提到人工智能史上一位偉大的人物— 艾倫·圖靈。

1950 年，圖靈提出了一個方法，一群人和一台機器分別在不同的房間，他們通過鍵盤和顯示器進行對話，只要有30% 的人類測試者在5 分鐘之內無法辨別和自己對話的是人還是機器，那麼這台機器就通過了測試，可以被認為有智能。

這就是著名的圖靈測試。圖靈當年預言，到2000 年，一定會有機器通過圖靈測試。從1990 年開始，全世界每年都舉行圖靈測試大賽。現實比圖靈的預測遲到了14 年。

2014 年6 月7 日，在英國皇家學會舉行的「2014 圖靈測試」大會上，舉辦方宣佈一款名為尤金的軟件通過了圖靈測試，這款軟件是俄羅斯人開發的。尤金宣稱自己是一名13 歲的少年，它模仿一個調皮的少年和人類進行對話，成功地騙過了30 名裁判當中的10 名，而10 名裁判大約佔全部人類測試者的33%，超出了當年圖靈定義的30%。

能成功騙過人，這可不容易。你想想，如果在對話中，有一個人問，89789 乘以345928 等於多少？對計算機而言，它可能幾毫秒就能給出答案，但人可能就要幾十秒甚至更久，可能還會算錯。機器要真的具備智能，要在圖靈測試中讓人相信它是人，它就必須「有意」拖延一點兒時間，隱瞞自己算得又快又準的事實。仔細想想，這個「有意」是不是很可怕？

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反對者

但即使機器聰明到會偽裝，通過了圖靈測試，很多人仍然堅持認為這樣的機器不具備智能。為了說明其中的道理，1980 年，美國哲學家塞爾設計了一個新的實驗，叫「中文房間」。

一個只懂英語、不懂中文的人被鎖在一個房間裡，這個房間除了兩側各有一個小窗口以外，其他地方都是封閉的。有人在外面提問，將這些問題用中文寫在紙條上，通過小窗口送進這個房間。房間裡的人不懂中文，但他有一本事先由專家編好的、非常完備的中英文翻譯對照表，房間裡還有稿紙和筆。他可以利用這些工具來翻譯送進來的問題，然後把寫有中文的答案從另外一側的小窗口送出去。

雖然這個人完全不懂中文，但奇怪的是，外面的人總是可以得到一個語法還算正確、邏輯也挺合理的回答。愛動腦子的你可能想到了，秘密就藏在那本中英文翻譯對照表上，一個對中文一竅不通的外國人，照樣可以通過查表的方式理解它的意思。可外面的人不知道，還誤以為房間裡坐着一位中文專家。

這意味着房間裡的人真的懂中文嗎？他也許只是懂得如何查閱工具書而已。

這樣的人到底算不算中文專家？要是問你，你會不假思索地回答「不」。可如果這個人和中英文翻譯對照表加起來，即把這個房間作為一個整體，又算不算懂中文呢？

你的答案還是「不」嗎？你是不是認為房間裡的人不是真正理解中文，而是在處理一個又一個陌生的符號，他並沒有理解符號本身的意思？這恰恰就是塞爾設計這個實驗的本意，他想說明的正是同一個道理：會翻譯不代表他懂中文，同樣，即使計算機持續、正確地回答了全部的問題，也不等於計算機真正理解了這些符號的意思，更不能說理解了這些問題。

塞爾的意思，我們大體上是明白了，機器是通過查表對照來回答問題的，不過是照本宣科而已。工具書裡有的，它才查得出來，工具書裡沒有的，它可以通過推論的方式得到，關鍵要有一本好的工具書。所以，即使通過了圖靈測試，也只能說明它有一本超級好、超級全面的工具書，不能認為它就有智能。在這個案例裡，這個作為整體的房間就是塞爾口中的機器。

要讓一台機器通過圖靈測試，可以用一個最笨的方法，把人類所有可能要問的問題及答案事先用ASCII 編碼保存下來，就像「中文房間」實驗中的中英文翻譯對照表，等到人類發問的時候，機器可以通過查表的方式找到答案。

那你會問，世界上的問題無窮無盡，你能事先都把答案保留下來嗎？

這的確是個好問題。不過，先別忘了，圖靈測試的時間只有5 分鐘。事實上，人類在1 分鐘之內可能連10 個問題都問不到，5 分鐘最多問50 個問題。這實在是個非常微小的量。更關鍵的是，計算機最擅長的就是保存龐大的數據，它還真有可能把所有的問題和答案都記錄下來，然後保存在計算機裡。事實上，這樣的機器人已經產生了，那就是國際商業機器公司（IBM）製造的沃森，這個機器人在公開的電視大賽當中已經戰勝了人類回答問題的冠軍。

重新回到上文塞爾的意思，計算機通過查表對照答對所有的問題，從而通過了圖靈測試，如果這就叫具備了智能，這不是一個笑話嗎？但有一點無須爭論，那就是從2006 年人類發明深度學習的技術開始，越來越多的機器通過了傳統的圖靈測試。原因很簡單，工具書越來越豐富了。

為了證明計算機不可能擁有智能，有科學家提出了新的測試標準。例如，把圖靈測試反過來，即把機器鎖在一個房間裡，它必須確認在外面和它交流的是機器還是人類。這聽起來更難，但除了增加難度外，看起來似乎毫無意義。還有科學家提出，人類最重要的特質就是會創新，如寫詩作畫，可以讓機器嘗試寫詩作畫，當機器的作品和人類的作品放在一起不相上下，人類無法區分的時候，就可以算機器通過了測試，具備了智能。

（iStock/GettyImages）

吟詩作畫我都行

這個主意不錯，還真的有科學家在做。不如就從我們最熟悉的唐詩、宋詞開始。

中國是詩歌古國，也是詩歌大國。《全唐詩》這本書是這樣介紹「自己」的：「得詩歌四萬九千四百餘首，作者二千八百餘人。」共計900 卷，可見中國古詩的豐富多彩。

清華大學孫茂松教授帶領團隊歷時3 年研發了名為「九歌」的作詩機器人，他們讓九歌學習了中國古代數千名詩人的30 多萬首詩歌。2017 年12 月，在中央電視台黃金檔節目《機智過人》中，九歌與3 位真正的詩人一起作詩，由48 位投票團成員判斷哪首為機器人所作，結果九歌成功地混淆視聽，先後淘汰了兩位資深人類詩人。

下面，我們來欣賞一下九歌在節目現場作的詩。

一是以「心有靈犀一點通」為第一句作的集句詩：

心有靈犀一點通，小樓昨夜又東風。 無情不似多情苦，鏡裡空嗟兩鬢蓬。

二是以「靜夜思」為題作的五言絕句：

月明清影裡，露冷綠樽前。 賴有佳人意，依然似故年。

這兩首小詩絕對是既工整，又富有詩意。

是不是有點兒自歎不如，驚為天人的感覺？如果你在現場讀到這些詩，你能判斷出來這是機器人的作品嗎？我想，別說是我們，恐怕李白來了都很難下結論。

說完寫詩，再說作畫。2014 年，微軟公司推出了它的機器人「小冰」。小冰不僅會寫詩，還會畫畫。2019 年8 月，微軟公司在北京發佈了第七代小冰。這位機器人畫家出生之後，在22 個月的時間裡學習了400 年藝術史上236 位著名畫家的5000 多幅畫作。2019 年7 月13 日，小冰在中央美術學院舉辦了首次個人畫展「或然世界」。小冰畫畫不是對已有圖像的複製和拼貼，而是百分之百的原創。

這樣看來，相比於傳統的圖靈測試，新的測試方法當然門檻更高、更複雜，但從目前的情況看，機器人還是可以突破這些測試的。不過，仍然有很多科學家執着地認為，即使計算機可以在對話中騙過人類，即使它可以吟詩作畫，還是不能算具備智能。他們的核心理由是，機器人沒有生命和自我意識。

他們認為，生命和自我意識才是智能的前提。

書名：一小時看懂人工智能 作者：涂子沛

【本文獲「中和出版」授權轉載。】