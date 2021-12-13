19歲少女挑戰獨駕飛機環遊世界　下一站台灣

擁有比利時與英國雙國籍的19歲少女羅瑟弗德（Zara Rutherford），要挑戰成為獨自開飛機環遊世界的最年輕女性，她從8月中出發後，已經飛過美國、哥倫比亞和俄羅斯，估計要飛完52個國家或地區，而她估計在13日，由韓國飛往台灣。



堅定的眼神直直望著前方，這位勇敢的少女羅瑟弗德開著飛機飛過白令海峽，而她今年才19歲。

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飛行員羅瑟弗德：「從空中俯瞰飛過的地方，這是我人生中最驚豔的事物，非常獨特，不過我本來希望能在聖誕節前回家，現在看來應該不可能了，但這就是場冒險。」

羅瑟弗德希望打破2017年美國飛行員華斯當時30歲的紀錄，成為世界最年輕獨自開飛機環球的女飛行員，她週六抵達亞洲區第一站韓國，在金浦機場受到熱烈歡迎，預計13日將再啟程，下一站直飛台灣。

記者：「這位英國與比利時雙國籍的飛行員，在8/18日從比利時西部庫特萊威弗爾哲機場起飛，開的是定製的『鯊魚』，世界最快的超輕型飛機。」

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羅瑟弗德旅程將橫跨5大洲52國，旅程共計5萬1千公里，繼台灣後她還要前往東南亞國家，接著往西飛到印度，在這之前羅瑟弗德已經飛過美國哥倫比亞、格陵蘭和俄羅斯等地，因為天氣不佳和簽證問題，分別在阿拉斯加與俄羅斯耽擱一個月。

飛行員羅瑟弗德：「旅程之後我希望明年到大學攻讀電腦科學或電子工程，這之後更大的夢想是當太空人。」

受飛行員父母的影響，羅瑟弗德一直懷抱著飛行夢，而她希望這趟旅程能啟發更多同樣懷抱理工夢的女孩勇敢追夢。

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