韓國12歲童去年股市賺43%夢想成下一個巴菲特　家長因一理由支持

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-11 14:28

韓國一名12歲男童權俊（音譯），去年靠着剛養成的嗜好：買股票，大賺43%。現在他每天起床第一件事就是收看財金新聞，並夢想成為下一個「股神」巴菲特。

路透社報道，韓國KOSPI指數去年4月剛要從十年來最大波跌勢止跌反漲之際，權俊央求母親替他開了個股票交易帳戶，並用自己儲蓄的2,500萬韓元（22,400美元）做為本金。

權俊說：「我真的很認真說服父母幫我開戶，因為我相信電視上專家說的，這是個十年一見的機會。」他說，巴菲特是他的楷模；比起短期當沖，他更希望能長期持有投資部位10至20年，讓獲利最大化。

韓國有許多像權俊這樣的投資新手，利用過年利是、交易玩具車和投資自動販賣機所籌得的資金，來買進所謂的藍籌股，尋求「價值投資」，這些投資人也帶動新冠疫情期間南韓散戶的交易激增。

這些散戶投資人很多都是十幾歲甚至更年輕的青少年；去年韓國散戶投資人的交易額佔韓國股票交易總值超過三分之二，2019年這個佔比還只有48%。

路透社指出，這股風潮興起，主要是股市吸引了對教育系統幻滅的南韓家長，加上在家工作的千禧世代紛紛投身股海。

權俊的母親李恩珠（音譯）就說：「我常想，在現在這個時代，大學文憑是否還那麼重要。」她透過讓權俊多接觸商業，激發他對股市的熱情，而非一味補習上課。「現在的世界已經不一樣，成為一個『獨一無二』的人或許比較好。」李恩珠擔心，就算給兒子接受好的學校教育，也無法幫助兒子對抗日益減少的工作機會。

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