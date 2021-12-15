環球小姐2021｜日本佳麗胸口寫字左衽變壽衣　網民崩潰：侮蔑日本

第70屆「環球小姐」選美大賽在以色列紅海度假勝地埃拉特（Eliat）舉行，今年由年僅21歲的印度佳麗摘下后冠。但當日本佳麗渡邊珠理登場時，卻讓日本網友看得目瞪口呆，只見佳麗服裝太奇特，頭上頂著兩顆粉色團子，胸前寫上大大的「日本」兩字，不僅如此，眼尖網友還抓包佳麗衣服穿法錯誤，直呼像在穿「壽衣」，讓日本網友見到後超崩潰。



綜合外媒報導，這屆日本佳麗的民俗服飾環節讓日本人直搖頭，除了頭上那兩粒匪夷所思的粉色團子外，佳麗雙手還拿著兩隻金色招財貓，讓日本網友也黑人問號，衣服袖口還拼貼上兩個大大的「日本紅丸」，胸前寫上漢字「日本」，身上集滿各種日本元素。

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雖然環球小姐選美大賽日本佳麗身著「傳統服飾」，但由於造型太特殊，讓日本網友感慨「如果這就是外國人對日本的印象，那真是太可惜了」。還有人發現佳麗的衣服穿法嚴重錯誤，比賽中的衣領為右襟在上、左襟在下，這種「右上左下」的穿法在日本被視是壽衣穿法，讓日本網友超級火大，怒批「希望至少左襟不要在下」，失望之情已經溢於言表。

駐日以色列大使館表示，這套服裝是為了紀念日本和以色列建交70周年，是由以色列設計師阿比亞德．赫爾曼所設計，將歡迎和慶祝的感情融入其中，以粉色為基底，服飾融合「原宿時尚」與和服特色，衣服上還四散著璀璨亮片，袖口並附有日本國旗。

不過對於這套服飾日本網友顯然不買單，怒轟「這是對日本人的污辱」、「怎麼樣才會想出在胸口寫上『日本』？而且字還寫得非常醜」。

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