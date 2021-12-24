哈里梅根愛女莉莉貝特萌照曝光　媽媽「舉高高」寶寶燦笑融化網民

英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）2021年6月4日迎來次女出生並取名莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor），對祖母伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）致敬。12月23日，莉莉貝特的側拍照，由負責拍照的攝影師發佈出來。



這張溫馨感覺滿瀉的全家福照片，由參與紀錄英國哈里王子大婚的攝影師盧博米爾斯基（Alexi Lubomirski）操刀，並在社交媒體Instagram上發布。

照片攝於2021年夏天，地點是在哈利與梅根位於加州豪宅內。莉莉貝特被梅根抱起舉高高，開心地笑着，雙眼瞇成一條線，十分可愛。現年兩歲的阿奇則坐在哈利的膝蓋上，遺傳到父親紅色捲髮的他，與哈利都光着腳。梅根、哈里和阿奇都穿牛仔褲，予人隨性與自然的感覺。

盧博米爾斯基在發文時稱，對能夠拍攝王子一家四口的照片感到榮幸，並稱接受拍攝的對象對他給予足夠的信任，再將之轉化為一張照片，對攝影師來說是最大的禮物。