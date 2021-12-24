福原愛熱戀「橫濱男」有意再婚？　日媒指可能是1月

日本前乒乓國手福原愛3月被爆出軌、7月與丈夫江宏傑宣告離婚後，日媒12月底再爆出她與「不倫戀」對象「橫濱男」繼續交往中、並有意再婚的消息，日本資深娛樂記者兼名嘴井上公造12月24日更表示，他們可能會在1月再婚。



據《東京體育》報道，井上公造談到福原愛跟新男友在2022年1月結婚可能性高，他又提到日本民法已經修改，過去女性在離婚後的6個月內不得再婚，至後來已改為100天，他認為兩人是真心相愛的話，「我覺得這個（再婚）會很快了」。

井上公造被指過去常成功預測日本的娛樂圈事件，也多次掌握福原愛的返日行蹤。

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元旦再婚？

日媒報道，井上公造又提到，日本藝人喜歡在1月新年時公布結婚喜訊，尤其是元旦。他也估計福原愛可以藉此爭取挽回形象。

日媒早前已紛紛報道福原愛與「橫濱男」的消息，例如日媒《女性SEVEN》拍到福原愛與「橫濱男」在公園約會的照片。

日本出版社小學館旗下的NEWS Post Seven在22日更引述自稱是福原愛友人的消息人士報道，「橫濱男」與福原愛約會時也是已婚狀態，但夫妻感情不睦，正在分居中，與福原愛都有「想離婚」的共通點，但兩人當時只是因為遭傳媒爆料、被批評是「雙重不倫」而令他們難以見面。

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