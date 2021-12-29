極限運動│在離地1.8公里高空熱氣球之間走鋼線　巴西男破世界紀錄

巴西一名極限運動家選擇在離地面超過一英里的兩個熱氣球之間「走鋼索」，打破世界紀錄。
《每日郵報》報道，現年34歲的布里迪（Rafael Zugno Bridi）選擇在自己的家鄉、巴西普拉亞格蘭德（Praia Grande）上空進行這項挑戰：在狹窄的一英寸（約2.54厘米）寬的鋼索上行走。
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布里迪赤腳在6131英尺（約1.83公里）的高空中走鋼索，打破有史以來最高的走鋼索記錄。布里迪透露自己之所以想在2個熱氣球之間行走，是因為他想「體驗漂浮和自由的感覺」。
布里迪還強調「我是一個被挑戰所驅使的人，我喜歡涉及很多人的複雜挑戰，也包括天氣條件等不可估量的因素，我喜歡難以打破的紀錄，一個小小的錯誤就可能導致一場災難，我的注意力完全集中在確保遵守所有程序上，所以每個人都很平靜和自信」。
此外，談到走鋼索途中的心情時，布里迪直言「我在穿越時處於非常專注的狀態，以至於在穿越時甚至不記得腦子裡在想什麼」，最後他還補充說「最重要的是，我們人類能繼續夢想、取得最好的個人成就」。
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