印尼「世界最胖男孩」努力3年　狂做運動和控制飲食減109公斤

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曾憑着「世界最胖弟」稱號爆紅的印尼男孩帕馬納（Arya Permana），11歲時胖到192公斤的體重顛峰、連衣服都穿不下，更因步行困難而無法上學。直到醫生警告才「覺醒」，過去3年在持續運動、控制飲食之下「成功鏟肉109公斤」。

帕馬納來自印尼爪哇省的一個小村莊，剛開始體重正常，直到5歲時才「開始暴肥」，並且愈來愈嚴重，家人為了他的健康與性命着想，於2017年時帶他接受縮胃手術。

▼▼▼帕馬納努力由肥變瘦效果超驚人▼▼▼

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當初帕瑪納因巨大身形難以行走，更無法上學交友，也沒有合適衣服可以穿，只能把自己裹在布裙裏，每天進食垃圾食物、日復一日，所幸在父母與醫生的幫助下，他努力改變飲食和睡眠習慣，從凌晨4時入睡調整到晚上10時，從泡麵與罐裝飲料維生調整到營養的米飯與豆類。

帕馬納持續努力了3年，終於成功鏟肉109公斤，現在體重大約82.5公斤的他每日仍步行3公里、打籃球或做其他運動2小時，甚至可以爬樹與騎電單車，他強調「2015年的我根本想像不到這一切真的能實現，也沒想過要減肥，現在的我感覺好多了，和以前完全不一樣」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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