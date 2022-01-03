新垣結衣傳將移居紐約　粉絲怒喊別把國寶帶走：星野源一個人去吧

2021年日本演藝圈最令人震驚的消息當屬新垣結衣和星野源的閃婚消息了，兩人因合演日劇《逃避可恥但有用》被湊成銀幕情侶，沒想到私底下竟也擦出愛火，在5月時宣布結婚。剛處於新婚狀態的小倆口目前是「分居婚」甜蜜生活，但現在日媒爆料，在新垣結衣的新戲拍攝結束後，兩人很有可能移居美國紐約。



日媒《東京體育》報道，星野源從以前就非常憧憬移居國外，在2019年時曾展開海外旅遊，還製作英文歌曲，他打算等情況穩定一點後，就帶着老婆新垣結衣搬到紐約居住。

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新垣結衣和星野源兩人婚前住在同一棟公寓內，但不同戶，婚後星野源搬到別棟公寓居住，沒有住在一起，兩人在私底下，也都沒有被同時目擊過出門購物。

而兩人移居紐約的計劃，據影視相關人員透露，預計將會等新垣結衣今年剛接下的NHK電視大河劇《鎌倉殿的13人》結束後才進行，因為這是新垣結衣首次主演大河劇，加上她對戲的要求相當細膩，一句話、一個表現都力求自然，為了能夠全心投入，她不想改變目前的環境，所以新垣結衣可能會等到拍攝全部結束後，再與星野源一起搬家。

兩人移居美國的消息一出讓日本網友相當震驚，尤其新垣結衣的粉絲更氣得大喊「星野源可以一個人去就好，不要把國寶帶離日本」、「去亞洲的話還能理解，但去紐約要幹嘛？腦袋沒壞吧」、「我不相信！」。

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