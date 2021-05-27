新垣結衣星野源結婚︱男人集體失戀　解構日本獨樹一格追星文化

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-27 08:00

相信最近大家所使用的各類社交平台都被同一條新聞洗版了，沒錯，這則被瘋傳的頭條正是日本藝人新垣結衣的閃婚消息。 文：Lorry Liao, Polo Cheng（GQ Taiwan）

被喻有「國民老婆」之稱的新垣結衣婚姻消息一出，日本網友便紛紛在社交平台上留言「失戀了」、「青春結束了」，以表達對於偶像的愛慕之情。不僅如此，聽說部分在日 Gakki 粉甚至因傷心過度無法辦公，而選擇向公司請假，在家調養情緒。日本粉絲花樣百出的心碎事件另我們不禁好奇新垣結衣究竟是哪部分特徵造就她當今對於日系群眾的吸引力；今天就讓我們從 Gakki 的範例出發，探究日本獨特的追星文化。

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精神寄託

近年來曾多次拿下日本「最佳女友」排行榜榜首的新垣結衣是日本人眼中實至名歸的理想型。無論是《戀空》中的高中女生，或是《月薪嬌妻》中的人妻角色，清純可愛的新垣結衣是令人想要保護、愛惜的一個存在。

Gakki 這樣的形象不僅令她成為了無數人的理想型，更成為了部分粉絲的心靈寄託。可能就像是《戀空》中的劇情一樣，就算是染了一頭金髮、脾氣暴躁的校園惡霸，新垣結衣也能以柔化鋼，在絲毫不主動的前提下令君拜倒於她的石榴裙下。

造就日本粉絲對於新垣結衣婚事消息反應強烈的另外一大原因當然離不開日本男性的單身問題。眾所皆知，日本現代男性單身率是遙遙領先絕大多數現代國家的，在加上日本社會相對的冷漠，許多中年男性在面對孤獨的時候便會把偶像當作自己的精神寄託。粉絲們表示有了這樣的心靈依附之後生活逐漸充滿了憧憬，部分甚至坦言這是他們在這壓力碩大的日本社會中活下去的動力之一。

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何謂偶像：「努力」

日本人對於偶像的理解與華人文化對偶像的理解有著些許的差距。較傳統而言，偶像對於華人來說是擁有令人羨慕的特質的人，好比說漂亮的五官、修長的腿。相較之下，雖然在日本出道的偶像明星多少也得看些長相，不過比起天生麗緻，粉絲們更多在意的是偶像後天的「努力」。

日本觀眾對於「努力」的尊重是深根蒂固的。這樣的範例可以一直追朔回日本戰後時期（1945～），曾經有這麼一位名為石原裕次郎的年輕男演員風靡一時，並一度被稱為「國民男神」。

日本男演員石原裕次郎風靡一時，並一度獲稱為「國民男神」（石原裕次郎記念館網站）

沒有排列整齊的牙齒，也沒有符合日本人審美的五官，裕次郎在剛出道的時候走的是「太陽族」（貶義詞，形容日本戰後時期沒有目標的年輕人）的路線。雖然因風格路線本身爭議性較高，看似出道後立馬有了些熱度，可這些話題多半是來自觀眾對於裕次郎好逸惡勞的態度的不滿。

面對負面風聲不斷，裕次郎在 1950 年代後半開始轉型，包括改變飾演的角色類型以及面對媒體的態度；他最終成功從遊手好閒的地痞形象轉變為刻苦耐勞的好青年。雖然裕次郎的外貌任然不符合當年大眾的審美觀念，不過他在人物方面全新包裝深深打動了日本民眾，隨著負面的評價逐漸消失， 的演藝生涯也從此蒸蒸日上。

回到正題，從 10 歲出道至今早以 20 餘年，新垣結衣從模特轉型到演員，甚至嘗試過歌唱，Gakki 的演藝生涯一直以來都是一步一腳印。特別是在 2007 年，剛剛高中畢業的 Gakki 曾為了打鐵趁熱，在一年之間接下三部電影，並同時出演電視劇，可以說是當年演藝界的模範。這樣奮發向上、形象良好的新垣結衣能不受日本觀眾的喜愛嗎？

近親假象 Illusion of proximity

「近親假象」是一種精神現象，更是一種商業行為。形容粉絲誤以為自己與喜愛的偶像有實質的交集，「近親假象」通過推文、動態、新聞、周邊產品等在消費者追星的過程中注入他們的思想。

這樣的做法有效加強粉絲群體與偶像的互動，不過這種程度的真實感也令粉絲逐漸認為自己有權了解，甚至干涉偶像的私生活。

這種現象可以用來解釋日本粉絲對於新垣結衣的心碎、失戀之情。長期以來單方面堅信著雙方感情的粉絲除了難過，也有可能產生背叛，憤怒一類的負面情緒。

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不過相信因為新垣結衣以及對象星野源都在業界有著長期積累下來的正面的評價以及人氣，再加上這對cp當年在《月薪嬌妻》中大受歡迎的情侶形象，他們的婚姻絕對是受到廣大群眾的支持的。也希望日本的 Gakki 鐵粉們能夠在請假之後重新振作，把最美麗善良的偶像放心交給她的另一半。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：新垣結衣結婚，日本男人集體失戀！是什麼造就了日本獨樹一格的追星文化？】