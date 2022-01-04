美國男子疑為逃票多次跳閘不果　票閘口旋轉欄杆上摔倒着地斷頸亡

美國紐約地鐵站在1月2日發生一宗離奇死亡命案，一名28歲男子在試圖越過進站閘口時失去平衡，他又嘗試了幾次但似乎都無法讓腿部跨過旋轉欄杆，他最終被杆子擊中腰部，身子倒掛在欄杆上，並翻身仰面着地死亡，死狀相當詭異，警方初步研判他應該是不慎摔斷了脖子。



綜合外媒報道，28歲男子克魯茲（Christopher De La Cruz）在1月2日早上6時45分前進入位於皇后區的地鐵站，他身上背着包包並多次試圖跨越驗票閘門，疑似為了逃票，第一次嘗試中他失去平衡，看起來跌跌撞撞的，路過的人們目擊他跪倒在地上，並弓着身子趴在旋轉欄杆上頭。

後來他起身移動到另一個閘口，期間4次嘗試跳過欄杆，但腿都無法跨過欄杆頂部，最後他被杆子擊中腰部再次失去平衡，並倒掛正空翻後摔到地面，呈現一個仰着的狀態。

美國男子疑為逃票而意外跌死經過：（按圖了解）

警方在到達地鐵站時發現克魯茲已經沒有反應，醫療人員在現場宣告他死亡，而死因初步研判是在撞擊時摔斷脖子，而且似乎有喝酒。

紐約地鐵的單程票價為2.75美元（約21.5港元），根據《紐約郵報》引用的MTA數據，大約有13%的地鐵乘客在2020年7月至9月間，透過跳躍旋轉門而逃票，導致地鐵站損失約3800萬美元（約2億9千6百萬港元）。

假如被警方抓到逃票可能會遭到逮捕。《DNAinfo》在2017年的報道中稱，根據公開記錄，當年度因為跳閘而被捕的人中約有89%是非裔或拉丁裔，大約40%的逮捕案發生在曼哈頓；約有9%是發生在皇后區。

相關文章：70萬觀眾操控主播生死 「真人版The Sims」意外揭人性最黑暗一面

+ 14

延伸閱讀：

真的命懸一線！男子遭風箏拉走 被吹12公尺高狂掙扎

【本文獲「TVBS」授權轉載。】