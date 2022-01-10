月球表面驚現神秘小屋？玉兔二號2021年攝得照片　真相原來是這樣

2021年12月，隸屬於中國國家航天局的「我們的太空」微信公眾號，聲稱中國月球探測車「玉兔二號」在月球背面，發現一個神秘立方體，並稱其為「神秘小屋」。現在該神祕物體的真面目終於水落石出，也讓滿懷期待的網友難掩失望。



2021年12月，隸屬中國國家航天局的「我們的太空」微博公眾號，發文表示玉兔二號月球車發現神秘小屋。（微博 / @我們的太空）

2021年12月，「我們的太空」發文表示，玉兔二號月球車爬上一個陡坡後，在前方80公尺處，發現一個神秘立方體，宛如憑空出現的「神秘小屋」。經過計算，只要花費兩到三個月晝的時間，月球車就能抵達目的地。這個消息立刻在網上引發熱烈討論，甚至還有中國網友相信這個發現能改變人類歷史。

1月7日，該微博發文揭開「神秘小屋」的真面目。遠看宛如小屋的物體，近看只是一顆巨大石頭。正當月球車駕駛員感到失望時，發現這顆石頭狀似一隻兔子，前方還有貌似胡蘿蔔的小石塊，驚呼「天啊，這不是玉兔嗎?」，試圖緩解失落的心情。但滿心期待的太空迷紛紛留言「就這樣?」、「只是顆無聊的石頭」，難掩失望。

《紐約時報》則表示，因為攝影機角度和光影變化，導致這塊石頭看起來像座小屋。而該石頭附近也觀察到隕石坑，「Space.com」則指出，這顆石頭可能是隕石撞擊後所產生。

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