貝索斯預言高達世界成真？未來多數人移居太空　少數人才能住地球

亞馬遜創辦人、億萬富豪貝索斯10日在華府出席2021年伊格納修斯論壇（Ignatius Forum）時預言，未來多數人會移居太空殖民地，只有少數人能住在地球，地球會被劃為自然保護區。
貝索斯說，太空殖民地是模擬地球天氣和萬有引力的漂浮棲息地，這種漂浮旋轉圓柱體將能容納100萬人，並將有「河流、森林和野生動物」。
貝索斯說：「幾個世紀後，許多人將在太空出生，這裏將是他們的第一個家，他們會在這些殖民地出生，在這些殖民地生活，然後他們會像你們去黃石國家公園那樣造訪地球。」他說，他創辦的太空公司「藍源起源」的願景，就是數以百萬計的人在太空工作。
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