SpaceX火箭尷尬故障　廁所有問題　機艙地板下尿液到處流

即將進行的向國際空間站運送四名宇航員的發射已經準備好了，3、2、1、發射——哦，除了NASA（美國太空總署）仍然需要批准對SpaceX的漏尿廁所進行的最後一分鐘調整。



被命名為「耐力」的新太空艙計劃於美國東部時間10月31日凌晨2時21分（香港時間同日下午2時21分）發射。

這次行動任務是SpaceX在與NASA的商業乘員安排下的第三次行動，旨在將NASA宇航員Raja Chari、Thomas Marshburn和Kayla Barron，以及歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）太空人Matthias Maurer，送到國際太空站。

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平民太空團的旅行紀錄▼▼▼

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SpaceX已經獲得了發射Crew-3任務的「許可」，但NASA仍然需要完成一個未解決的項目，與最近對Crew Dragon廁所的修復有關。

在最近結束的Inspiration4任務中，廁所不能正常工作變得很明顯，在這次任務中，SpaceX將一個平民太空人送入軌道。確切的細節沒提供，但馬斯克（Elon Musk）領導的公司承認，對該系統進行升級是必要的。

在周一舉行的新聞發布會上，SpaceX公司負責建造和飛行可靠性的副總裁Bill Gerstenmaier終於提供了更多資訊，他說水箱中的一根管子變得鬆動，「這使得尿液沒有進入儲水箱，而是基本上進入了風扇系統」，並補充說尿液也在地板下流動。

（編按：內幕（INSIDER）網站27日引述SpaceX一些代表稱，問題是一條用來輸送尿液的管在大空船地板下方鬆脫了，尿液濺到一個風扇上。那風扇是用來製造廁所的吸力，在無重狀態下將廢物抽向所需的方向。上述問題導致隱藏隔間內到處都有尿。不過這個情況不會影響艙內的太空人。他們不會發現這個問題。）

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