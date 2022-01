美國最高法院駁回特朗普請求　國會騷亂紀錄將轉交眾議院

美國前總統特朗普(Donald Trump)請求阻止調查2021年1月6日國會暴亂案的眾議院調查委員會調閱白宮相關紀錄,但最高法院2022年1月20日予以駁回。現時美國國會眾議院由民主黨掌控。



最高法院19日駁回特朗普一個要求。他此前要求阻止眾議院調查委員會取得與暴亂有關的白宮記錄。

裁決意味着即使案件繼續在下級法院審理,仍為委員會取得美國國家檔案和記錄管理局(National Archives and Records Administration)儲存的相關政府檔案和歷史紀錄掃清障礙。

圖為美國佛羅里達州坦帕市居民霍奇金斯2021年1月6日參與衝擊國會事件。(AP)

特朗普任期最後幾天的白宮內部記錄是爭議焦點所在。他試圖援引一項被稱為行政特權的法律原則,它保護一些白宮內部通訊的機密性,惟這個立場被下級法院拒絕。最高法院的簡短命令指出,在處理此案時,無需回答前總統是否可主張行政特權這一重要問題。

哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院(U. S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)3名法官組成的合議庭2021年12月9日稱,拜登決定將這些資料呈交國會,而「特朗普未向本庭提供任何依據以推翻拜登總統的判斷」。特朗普隨後訴請最高法院阻止,但院方19日駁回他的請求。

法令稱:「因上訴法院的結論是特朗普即使是現任總統,他的主張也不成立,他身為前總統的身份必然不影響法院裁定。」最高法院稱下級法院的法官們認為,即使特朗普在任,他不讓調取這些白宮記錄的理由也不會成立。

最高法院9位大法官中,僅保守派大法官拉倫斯・托馬斯(Clarence Thomas)公開稱不同意裁決結果。

眾議院特別委員會負責調查1月6日國會暴亂事件,它要求獲得與特朗普當天向支持者發表的演講相關的通訊記錄。演講結束後,一些特朗普支持者來到國會大樓聚集並闖入,試圖阻止國會認證拜登在大選中獲勝。委員會還希望獲得暴亂開始後白宮內部反應的相關材料及其他資料。