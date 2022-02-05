北京冬奧開幕禮也成「羽絨褸時裝節」：誰穿得像企鵝？最吸睛是他

2月4日晚20時，第24屆冬季奧林匹格運動會在中國北京隆重開幕。在各國代表團入場環節，不少網民注意到，不同國家的羽絨服各有特色。紛紛直呼「狠狠種草代表團們的羽絨服！」「這是羽絨服時尚大賞吧！」



《中國基金報》2月5日報道，中國軍團的比賽裝備依然是由安踏全方位提供，從比賽服到領獎服。

此外，加拿大的羽絨服網呼聲較高，身上的紅色羽絨服套裝非常吸引眼球，已經在網絡刷屏。而值得注意的是，加拿大隊不穿加拿大鵝（Canada Goose），由Lululemon提供。

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自9月首次官宣成為加拿大奧運代表隊官方服裝供應商後，10月26日，他們在多倫多召開了發布會，公布了2022北京冬奧會加拿大代表隊包括開閉幕式、頒獎儀式、日常穿着等在內的全系列裝備產品。主色調選擇楓葉國象徵的深紅色，楓葉是主要的設計元素。

以開幕禮服裝為例。從官方公布的資料來看，羽絨外套下半部分為可拆卸部分，運動員可以根據實時體感温度的變化，通過拉鍊系統使外套在長款、短款和背心之間自由切換。

與此同時，拆卸下來的部分可以搭配在頸部變成圍巾、戴在頭上當作帽子，甚至還可以化身休息時的枕頭；而內裏附帶的揹帶，也使運動員能夠將外套像書包一樣背在身上，不至於體感過熱。

北京冬奧：芬蘭的羽絨服，被網友稱之為企鵝同款。（AP）

而芬蘭的羽絨服，則被網友稱之為企鵝同款，原因是芬蘭運動員穿上灰灰的羽絨服好像小企鵝！

芬蘭的服裝由來自本國的運動時尚品牌ICEPEAK提供， 國土面積1/3在北極圈內的芬蘭，擁有相當長的冬季。這也使芬蘭在冬季户外運動領域擁有較強的實力。作為世界冰雪運動強國，芬蘭擁有發達的冰雪運動訓練和培訓體系，儘管人口只有500多萬，但芬蘭的人均冬奧會獎牌數是無可爭議的「世界冠軍」。帶着與生俱來的冰雪運動基因，來自芬蘭的運動時尚品牌ICEPEAK ，一直致力於推動冬季運動的發展。

此外，芬蘭ICEPEAK還贊助了六支中國國家滑雪隊。

北京冬奧：英國代表隊外罩的外套雖是深色，但內搭的衛衣相當醒目。（AP）

英國代表團的制服和東京奧運會一樣，依然是來自Ben Sherman。這個牌子成立於1963年，最早做襯衫起家，是當年在英國很潮的摩德文化（Mod）的代表，連披頭士都很受影響。

Ben Sherman 在尖鋭時髦的意大利風格影響下，以手工藝襯衫起家，並以Mod作為自己的商標風格。而60年代的Mod風格代表着青少年的渴望。作為最純正的原始風格，和獨樹一幟的亞文化場景，Mods成為了英國的風潮。

北京冬奧：美國代表隊的服裝設計相對其他國家平實。（AP）

美國代表團的服裝一直保持着他們一貫的色調風格。自2008年北京奧運會以來，Ralph Lauren一直是美國奧委會的官方合作服裝品牌。

本次北京冬奧會，Ralph Lauren十分用心地為設計了不同場景的服裝，其中開幕式出場服裝方面男女有別，男運動員將身着飾有紅藍色塊的白色夾克，女運動員們的上裝則以海軍藍色為主調。

北京冬奧：法國代表隊在北京冬奧開幕禮上所穿服裝，將法國國旗色彩穿上身。（AP）

法國代表團的冬奧服飾由法國運動用品生產商Le Coq Sportif打造，Le Coq Sportif（俗稱「法國公雞」）是源自法國，擁有百年曆史的時尚運動品牌。整體的服裝風格用簡單的三個詞語就可以概括「Bleu Blanc Rouge」（藍白紅）。

沒錯，正是法國國旗的顏色。最基礎的藍白紅三色大面積拼接，就組成了最簡單的時尚。Le Coq Sportif表示，這不對稱的造型設計靈感樣來自東京奧運會的法國旗手兼兩屆奧運會柔道金牌得主Clarisse Agbégnénou，這些線條代表着運動員取得勝利的曲折道路。

北京冬奧：俄羅斯代表隊的羽絨裝，設計亮點在於袖上的國旗顏色。（AP）

俄羅斯由ZASPORT品牌設計製造，主色氛圍紅、白、藍和灰，其中的藍青色漸變羽絨服、亮色系套頭衫、T恤系列都呼聲很高，設計和花色都非常吸睛。

由於在索契冬奧會上的興奮劑問題而遭到處罰，俄羅斯代表團只能以「俄羅斯奧運隊」的名義參賽。體現在ZASPORT的奧運會官方服裝設計上，就是不能出現俄羅斯的國旗以及「RUSSIA」字樣。

為了展現獨特性，ZASPORT別出心裁地把地圖變成印花印在了衣服上，這些地圖包括貝加爾湖、索契、堪察加半島、新西伯利亞群島等等，表達了俄羅斯的獨特性。

美屬薩摩亞：Nathan Crumpton頭戴飾有貝殼和羽毛的傳統帽子，頸上掛上當地名產小紅椒。（美聯社）

當然，冬奧會上最猛的是不穿大衣的。來自美屬薩摩亞持旗手Nathan Crumpton即使在零下5度的氣溫下「打赤膊」。在今晚的北京冬奧會開幕式上，美上半身幾乎真空上陣，下半身穿裙子，腳上穿拖鞋。

在各國代表團出場環節中，這位男子鋼架雪車運動員無懼嚴寒，光着上身露出健碩的肌肉，迅速吸引了所有人的眼球。