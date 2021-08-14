驗DNA與鏟屎機械人出動　外國以高科技解決狗狗隨處大便問題

你所在的城市裏，路邊的狗屎多嗎？或許在狗子的世界，除了自己的家，外面就是一個天然大廁所。但面對被遺棄在路邊的糞便，我們又沒法追究狗子的責任。因為雖然糞便是狗子拉的，但需要負責清理糞便的，是狗子的主人，更別說往往壓根都不知道是哪隻狗拉的。



以色列第二大城市特拉維夫也面對着這樣的困境，而他們對此則採取了一個看起來很有科技感的處理辦法：他們準備搞一個狗子的DNA數據庫，以此來找到路邊的粑粑是哪隻狗子拉的，然後追責那些不剷屎的主人。

特拉維夫可能是世界上對狗子們最友好的城市之一，據之前的報道，在這座城市裏狗子和人之間的比例一度達到了1:17，而整個城市的人口目前超過40萬。儘管這聽着很和諧，但如果主人不夠負責，也會帶來了一些煩惱，例如需要「小心腳下」。而為了解決鏟屎官不剷屎的問題，特拉維夫的數據庫打算存儲城市中所有狗子的檔案。

儘管這項策略還沒有具體實施，但其過程可以參考之前類似的方案，例如美國公司PooPrints。這家公司創立之初的服務項目是確認狗的親子關係，現在也開始用DNA技術確認狗子與屎的關係（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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整個流程就是先用棉籤在狗嘴裏提取樣本，然後拿到實驗室備案存儲。接着就是在案發現場採集被遺棄的糞便，用工具對糞便進行切割，提取一小塊。貼好訊息後快遞到數據庫，數據庫的人會對樣本進行處理，然後和數據對比，找到作案狗子，以及它背後的主人。據介紹，如果主人被找到，特拉維夫會處以相應的罰款，通過這種威懾性的約束來讓主人們及時處理好狗子們的糞便。這種信息庫聽起來或許不容易建立，不過在特拉維夫，想要養狗子需要獲得特定的執照，所以在主人更新執照時，都提交狗子的DNA就好了。這種解決問題的方式，很21世紀。

同時正如前文所說，這個策略並不是特拉維夫首先想出來的，而是已經在其他國家存在一段時間了。例如今年4月，愛爾蘭的利特里姆郡（Leitrim）就採取了類似的措施，也要利用DNA找到那些在街道、公園、住宅區實施拉完粑粑不清理的狗子與主人。據介紹，當地認為滿地被遺棄的粑粑不光會帶來視覺上的衝擊力，也構成了對人類健康的危險，因為狗子的糞便中同樣包含各種細菌、寄生蟲等等。另外早在二十多年前，當地就有法規規定狗主人必須在公共場所清理狗便，否則將會面臨罰款。2016年，美國芝加哥的一些社區也在搞類似的檢測。如果路邊的糞便樣本被匹配上了，初犯的狗主人要被罰250美元，在此之後每次被發現要罰款350美元，也就是約2,724港元。更早一些，2014年法國也有相關報導。當時的消息是波爾多的一個實驗室準備使用這種DNA檢測系統，據介紹，在此之前當地還嘗試使用監控系統來解決這類問題。

所以，路邊被遺棄的糞便不僅是一個長期存在的問題，在世界各地也都有着類似的情況。而對於DNA訊息庫，有人拍手稱快，畢竟很多人被路邊的狗屎困擾的不行，直呼天下苦狗屎久矣，但也有人覺得這種方式過於極端，大可不必。當然，還有人發出疑問，為什麼有些鏟屎官任由狗子滿街拉，然後還不撿狗屎？其實可能性有不少，例如缺乏監督與社會壓力，沒帶鏟屎工具，更有人認為這算是給草地施肥，沒必要撿起來。但事實上，讓地面自己去消化掉這些糞便需要漫長的時間，尤其是在城市社區中。其實無論什麼原因，在公共區域，寵物糞便還是要及時鏟起來，清理掉。

為此，除了搞DNA數據庫，人類還想過不少辦法。有人在公園挖坑，專門給狗子設計露天廁所；出動無人機，高空偵查糞便；研發掃「屎」機器人，期待撿屎無人化處理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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但我覺得大部分人類，估計都在期待着另一個答案，那就是讓狗子成熟起來，學會自己鏟屎。

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